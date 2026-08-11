Sicariato en Tava’i: Policía revela la principal hipótesis sobre el enfrentamiento

Dos sicarios atacaron a tiros a un grupo de hombres que se encontraba compartiendo en la vía pública, el sábado pasado en la localidad de Tava’i, departamento de Caazapá.

El ataque quedó registrado en cámaras de circuito cerrado. Las imágenes muestran el momento en que dos hombres llegaron a bordo de una motocicleta y efectuaron disparos con un fusil contra las personas que se encontraban en el lugar.

Los atacados reaccionaron a tiros, dando lugar a un enfrentamiento que terminó con la muerte de uno de los sicarios y uno de los hombres que se encontraban en el sitio.

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Policía apunta a un desacuerdo dentro de la actividad criminal

El jefe de Investigación de Hechos Punibles, comisario Javier Flores, reveló cuál sería el trasfondo del sicariato: “Para nosotros, la hipótesis más fuerte es algún tipo de desentendimiento en el ejercicio de esta actividad criminal. No solamente estos grupos no solo pelean por territorio y mercado, muchas veces se dan circunstancias en el ejercicio de estas acciones criminales”.

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El jefe policial explicó que los investigadores ya cuentan con información más precisa sobre el motivo del ataque, aunque por el momento no pueden brindar mayores detalles debido a que la pesquisa continúa.

“Tenemos un panorama más claro que no podemos socializar todavía, pero sí creemos que fue desentendimiento en el ejercicio de estas acciones criminales”, remarcó.

Ya identificaron a todos los involucrados

Flores añadió que los investigadores ya tienen identificados a todos los protagonistas del enfrentamiento y adelantó que durante esta mañana se realizarán procedimientos relacionados con el caso.

Las imágenes de circuito cerrado son una de las principales evidencias con que cuentan los investigadores para reconstruir la secuencia del ataque.

Fusil utilizado en el ataque sigue sin ser recuperado

Asimismo, el comisario confirmó que todavía no se logró recuperar el fusil utilizado por el sicario fallecido.

De acuerdo con la Policía, el arma fue llevada por uno de los hombres atacados, situación que también quedó registrada en las imágenes de circuito cerrado.

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Según autoridades policiales, la información preliminar apunta a que se trataría de un enfrentamiento entre el grupo criminal de Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho”, y de Julio César Sanabria Torales, alias “Julito”.

En el ataque fueron asesinados el sicario Julio César Ortega Servián (26) y el guardaespaldas Justo Pastor Bogado Ortigoza (29).