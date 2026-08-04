Caen tres presuntos tortoleros en Mariano Roque Alonso

Tres hombres con antecedentes penales fueron aprehendidos en el estacionamiento de un supermercado de Mariano Roque Alonso, donde la Policía los identificó como presuntos integrantes de una banda dedicada al denominado “tortoleo”. Los investigadores sostienen que utilizaban distintos vehículos, pero siempre con la misma chapa, para dificultar su identificación tras cometer los robos.

El procedimiento fue realizado cerca de las 21:00 del lunes en el estacionamiento del supermercado Fortis, ubicado sobre la ruta PY03 y Bernardino Caballero, en el barrio Arecaya. La intervención culminó con la incautación de un automóvil cuya matrícula colocada correspondía a otro vehículo y figuraba como extraviada.

Lea más: Persecución en J. Augusto Saldívar: un detenido con una camioneta denunciada como robada

Cámaras permitieron identificar a los sospechosos

El comisario Pedro Espínola, jefe de la Comisaría 10ª Central, explicó que la investigación se apoyó en imágenes de circuito cerrado obtenidas tras varios hechos denunciados en el mismo centro comercial.

Según indicó, las filmaciones mostraban a los sospechosos utilizando distintos automóviles, aunque siempre con la misma chapa, un detalle que llamó la atención de los investigadores y permitió seguirles el rastro.

“Tenemos varios circuitos cerrados donde aparece la misma placa en distintos vehículos utilizados para cometer los hechos”, señaló el jefe policial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Caen dos tortoleros prófugos al ser descubiertos en plena acción por una víctima

Operaban en grandes estacionamientos

De acuerdo con la investigación, el grupo actuaba principalmente en supermercados y centros comerciales con estacionamientos amplios, donde el movimiento constante de clientes dificulta los controles.

El comisario Espínola señaló que los tres sospechosos manifestaron que los vehículos eran alquilados, aunque esa versión también forma parte de las diligencias fiscales.

Además, indicó que las imágenes obtenidas permiten identificar claramente a los ocupantes del automóvil, lo que fortalece la hipótesis de que actuaban juntos en los hechos investigados.

Lea más: Caen presuntos tortoleros y motochorros en operativo policial en Luque

Una víctima ya los reconoció

Mientras los sospechosos permanecían en la dependencia policial, una persona que había denunciado el robo de pertenencias acudió a ampliar su denuncia y logró individualizar a los presuntos autores mediante las imágenes y el procedimiento realizado.

La Policía sostiene que el grupo operaba habitualmente en Mariano Roque Alonso, aunque sus integrantes residen en el barrio Obrero de Asunción, desde donde se desplazaban hasta distintos centros comerciales para cometer los hechos.

Lea más: Video: Policía captura al tortolero “La Vaca” tras persecución con disparos

Chapa no correspondía al automóvil

Durante la verificación del rodado, los intervinientes detectaron que el Toyota Ractis en el que se movilizaban llevaba colocada una chapa perteneciente a una camioneta Kia Carens y denunciada como extraviada.

El vehículo fue incautado y trasladado a la sede policial para las pericias correspondientes.

Los aprehendidos fueron identificados como Carlos Manuel Ruiz Fernández (36), con prohibición de salir del país por un proceso por reducción; Carlos Enrique Quintana Salinas (27), con antecedentes por hurto agravado y reducción; y Julio César González Núñez (21), también con antecedentes por reducción y hurto agravado.

Fiscalía ordenó la aprehensión

El caso fue comunicado a la agente fiscal Gladys Paredes, de la Unidad Penal N.º 3 de Mariano Roque Alonso, quien se constituyó en la comisaría y, tras interiorizarse de los antecedentes del procedimiento, dispuso la aprehensión de los tres sospechosos y la incautación del vehículo.