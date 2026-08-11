Ypané: excandidato a concejal denuncia supuesto atentado y apunta a la tensión política

El excandidato a concejal de Ypané, Néstor López, quien participó en las últimas elecciones internas municipales por la Lista 6, denunció haber sido víctima de un supuesto atentado este lunes por la noche. Aseguró que tres hombres armados llegaron hasta su local comercial y patearon la puerta mientras uno de ellos lo apuntaba con un arma de fuego.

Según su relato, el hecho ocurrió alrededor de las 20:00, en el local donde funciona un servicio de cobranzas y venta de celulares y accesorios. López afirmó que escuchó que los desconocidos daban la voz de alto y posteriormente comenzaron a patear la puerta.

El ex candidato sostuvo que tomó su arma y efectuó un disparo cuando los hombres intentaban ingresar. Aseguró que los atacantes también realizaron disparos y luego huyeron a pie del lugar.

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Intercambio de disparos y huida

“Estos vinieron a matarme, no vinieron a asaltarme”, afirmó López al relatar lo ocurrido. Según dijo, reaccionó rápidamente porque desde hace tiempo teme por su seguridad debido a las denuncias que realiza contra supuestos hechos de corrupción en la administración municipal.

El denunciante señaló que uno de los presuntos atacantes habría dejado una zapatilla en la calle durante la huida. Agregó que las imágenes de un circuito cerrado perteneciente a un vecino muestran a tres personas corriendo después del incidente.

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López indicó que desconoce si hubo más personas involucradas. Tampoco pudo precisar hacia dónde efectuaron los disparos los desconocidos. El hecho no dejó personas heridas, según su relato.

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“No creo que haya sido un simple asalto”

El excandidato manifestó que no considera que el episodio haya sido un intento común de asalto. A su criterio, el objetivo pudo haber sido amedrentarlo debido a sus constantes cuestionamientos a la gestión municipal.

“Yo creo que más que un intento de asalto, es un intento de amedrentarme o de callarme”, sostuvo. No obstante, aclaró que no puede atribuir directamente el ataque a ninguna persona porque no tiene pruebas que vinculen a un responsable con el hecho.

López afirmó que hace cinco años trabaja en el mismo local y que nunca había sufrido un episodio similar. Por ello, consideró llamativa la ocurrencia del ataque en un momento de fuerte tensión política en Ypané.

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Apunta al grupo político que gobierna Ypané

El denunciante responsabilizó políticamente al grupo que, según manifestó, administra la ciudad desde hace 16 años. Consultado sobre a quién se refería específicamente, mencionó al actual gobierno municipal y al exintendente Horacio Ortiz.

Sin embargo, volvió a remarcar que no está acusando directamente a Ortiz ni afirmando que haya ordenado el supuesto ataque. “No te puedo decir directamente que él fue, porque no me consta”, señaló.

López sostuvo que sus publicaciones y denuncias contra la administración municipal pueden ser consultadas en sus redes sociales y afirmó que ya había expresado públicamente su temor ante posibles represalias.

Recordó una denuncia de amenazas

Como antecedente, López mencionó un caso ocurrido años atrás relacionado con la entonces fiscal Brígida Aguilar, quien, según su relato, había investigado a la administración municipal y posteriormente se apartó de la causa tras recibir supuestas amenazas de muerte contra ella y su familia.

El excandidato utilizó ese antecedente para explicar por qué considera que existe un ambiente de tensión en la ciudad. Insistió en que teme por su integridad y la de sus familiares.

“Si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, yo les hago responsables a ellos”, afirmó, en referencia al sector político al que responsabiliza.

Presentó denuncia formal en la Comisaría

El exconcejal presentó una denuncia formal por el supuesto atentado en la Comisaría 23ª de Ypané, donde dejó constancia de lo ocurrido y de su sospecha de que el ataque pudo haber tenido como objetivo amedrentarlo por sus denuncias contra la administración municipal.

La denuncia policial será uno de los elementos que deberán ser considerados en la investigación para determinar la identidad de los responsables, el móvil del hecho y si efectivamente existió una intención de intimidar al denunciante.

López, por su parte, aseguró que continuará realizando sus denuncias y reiteró que teme por su integridad y la de su familia.