Carlos Antonio López: hombres armados realizan atraco domiciliario y se llevan dos vehículos

Una pareja domiciliada en la Colonia San Lorenzo del distrito de Carlos Antonio López, en Itapúa, denunció que esta madrugada, cerca de las 00:30, fue víctima de un asalto en su residencia. Según manifestaron a los intervinientes de la Comisaría 92ª de la zona, el grupo armado ingresó forzando la puerta de la vivienda.

Se trataría de tres hombres que actuaron armados, presumiblemente con pistolas 9 mm y con pasamontañas. Las víctimas fueron identificadas como Walter Fabián Ayala (31) y Zoraida Esmilce Leiva Paniagua (31).

Los atracadores se alzaron con dos celulares, dinero en efectivo por G. 1.500.000 y dos automóviles. Los rodados serían un Toyota Premio color blanco con matrícula AAST 910 y un Toyota Vitz color gris con patente AAJI 104.

En el sitio fue convocado personal técnico de los departamentos de Automotores, Investigaciones y Criminalística. Además, los intervinientes informaron del hecho al agente fiscal de turno de la Unidad Penal de Mayor Otaño, Luis Caballero.

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Atracos similares

La madrugada de este lunes 10 de agosto, un hecho similar ocurrió en la colonia Alborada del distrito de San Rafael del Paraná, a unos escasos 15 a 20 kilómetros, según detalló el fiscal Caballero. En esa ocasión, los asaltantes robaron dinero y una camioneta, que posteriormente fue abandonada.

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Las víctimas fueron identificadas como Julio Santander y su pareja, de nacionalidad argentina, Luana Martínez (23). Según la denuncia, un grupo armado integrado por tres hombres llegó encapuchado y con armas de fuego; dos de ellos, con armas cortas y largas, respectivamente, según detallaron las víctimas a la Policía.

Los atracadores se llevaron de la residencia dinero en efectivo, G. 18 millones más U$S 2.000; un celular de la marca iPhone; y una camioneta Chevrolet S10 (2019), de color rojo, con patente argentina AD 739 ZV, propiedad de la mujer de 23 años.

Los intervinientes no descartan que los casos puedan estar conectados o que se trate del mismo grupo criminal.