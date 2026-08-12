Detienen a una mujer por supuesto abuso sexual contra una niña en Villarrica

Una mujer de 57 años fue enviada a prisión preventiva por su presunta participación en reiterados abusos sexuales contra una niña de 8 años. La víctima es su sobrina.

La mujer se presentó ante el Juzgado luego de que el Ministerio Público emitiera una orden de detención en su contra, tras la denuncia presentada por los familiares de la víctima.

La fiscal Gladys Jiménez explicó que la mujer fue imputada como presunta coautora del hecho, debido a que habría existido un acuerdo entre ambos involucrados para concretar los abusos contra la niña.

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El otro sospechoso es un hombre de 70 años, quien se encuentra bajo arresto domiciliario desde hace aproximadamente un mes y medio. La fiscal explicó que la legislación establece restricciones para disponer la prisión preventiva de personas que hayan alcanzado esa edad.

La agente fiscal aclaró que el arresto domiciliario constituye una medida cautelar y no implica que el sospechoso quede exento de una eventual pena. En caso de ser condenado, deberá cumplir la sanción que corresponda independientemente de su edad.

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La mujer, en tanto, se encuentra actualmente con prisión preventiva y permanece en la Comisaría 2ª Santa Librada, a la espera de que el juzgado determine el lugar donde deberá cumplir la medida cautelar.

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Jiménez señaló que la víctima tenía 8 años cuando ocurrieron los hechos y que los abusos fueron reiterados. Sin embargo, aclaró que no se prolongaron durante los cuatro años transcurridos hasta la denuncia.

La niña recién pudo contar lo sucedido a sus padres años después. Según relató la fiscal, la víctima cargó durante todo ese tiempo con el impacto de lo ocurrido hasta que finalmente logró contarles a sus familiares, quienes inmediatamente formularon la denuncia ante las autoridades.

La fiscal también explicó que la edad de la víctima constituye un elemento agravante en este tipo de hechos. En este caso, al tener menos de 10 años al momento de los abusos, la legislación contempla una pena no menor de 20 años de prisión, de acuerdo con la calificación jurídica que corresponda al caso.

A esto se suman otros factores que pueden ser considerados agravantes, como la reiteración de los hechos y la participación conjunta de varias personas, explicó Jiménez.