Doble crimen en Abaí: lo que reveló la autopsia y la presunción de la Fiscalía

De acuerdo con las declaraciones del director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, doctor Pablo Lemir, la autopsia realizada a los cuerpos confirmó una aterradora hipótesis en el caso que conmociona a la colonia Tupãrenda.

Las inspecciones técnicas revelaron que la mujer, identificada como Vilma Rosana Cabello (38), murió a causa de un degüello realizado con un cuchillo de hoja lisa, el cual seccionó ambos paquetes vasculonerviosos del cuello.

Por su parte, la segunda víctima fatal, un niño de 12 años, falleció por estrangulamiento con un cable eléctrico. Si bien en las informaciones preliminares del hallazgo se afirmaba que la víctima menor era hijo de la mujer, las investigaciones posteriores y los datos brindados por la Fiscalía aclararon que se trataba de un niño vecino de la zona, que había ido a la vivienda a ver televisión con un amigo (hijo de la mujer) y se quedó a dormir en el lugar.

El calor del fuego provocó que el recubrimiento plástico del cable se derritiera, dejando expuesto el material metálico alrededor del cuello del menor, señala el informe de Pablo Lemir.

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Incendio de la casa fue para ocultar huellas del crimen

Con la confirmación médica de que ambas víctimas ya no presentaban signos vitales al momento de iniciarse el fuego, la representación fiscal fortalece la presunción de que el sospechoso provocó el incendio intencionalmente de forma posterior para eliminar evidencias de la escena del crimen.

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El imputado por el hecho es Ángel Roberto Lugo Sánchez (32), expareja de Cabello, quien fue aprehendido por la Policía Nacional horas después del hallazgo en inmediaciones de una escuela local, tras ser señalado por testigos debido a discusiones previas con la mujer.

La causa está a cargo de la agente fiscal Lisa Baeza, de la Unidad Penal N.° 3 de la Fiscalía Zonal de San Juan Nepomuceno, quien imputó a Lugo Sánchez por la presunta comisión de feminicidio (en el caso de la mujer) y homicidio doloso (en el caso del niño).

Tras la audiencia de imposición de medidas y ante la gravedad del hecho relatado, el juez Carlos Flores hizo lugar al pedido del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva del procesado mientras prosigue la investigación penal.

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