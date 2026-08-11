CDE: continúan allanamientos en busca de celulares robados durante millonario asalto

Uno de los procedimientos fue realizado en un local denominado José Cell, ubicado en el Jebai Center, en Ciudad del Este. De allí se incautaron 38 celulares de la marca Apple, modelo iPhone, que serán sometidos a peritaje para determinar si forman parte del lote de teléfonos denunciado como robado durante el asalto del viernes.

Según el comisario principal Francisco Rolón, jefe de la Comisaría 1ª, entre los teléfonos celulares denunciados como robados figuran distintos modelos de iPhone, entre ellos los 11, 13, 14, 15 y 17. El jefe policial estimó que fueron robados alrededor de 100 aparatos. Sin embargo, el director de Policía de Alto Paraná, comisario general inspector Jorge Ramón Aquino Aguayo, aseguró que la cantidad de celulares llevados superaría las 500 unidades.

Otro allanamiento en el barrio San Miguel

Posteriormente, la comitiva fiscal-policial ejecutó otro allanamiento en el barrio San Miguel de la capital departamental, específicamente en un edificio situado sobre las calles Gaspar Rodríguez de Francia y Tetãgua Sapukái, donde residiría el propietario de José Cell, quien sería el reducidor de las mercaderías.

Los investigadores buscan determinar si el departamento fue utilizado para guardar parte de los teléfonos u otros elementos relacionados con el asalto. Se incautaron algunos celulares y el sistema de grabación de cámaras de seguridad (DVR).

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Detuvieron a “Soldado Ruso”

Estos procedimientos se suman a otro operativo realizado al mediodía en el barrio 23 de Octubre de Ciudad del Este, donde fue detenido Alberto Britos Alcaraz (40 años), alias de Soldado Ruso o Comando Ruso, quien contaba con una orden de captura por robo agravado por el mismo hecho.

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Britos fue interceptado por agentes del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná cuando circulaba a bordo de un automóvil Chevrolet Cruze, de color blanco y sin chapa. En el vehículo también se encontraba José Eduardo Ramírez Gómez (37 años), quien fue demorado.

Durante el procedimiento fueron incautados tres pistolas, un revólver, dos rifles de cañón largo, más de 100 municiones de diferentes calibres, prendas camufladas, guantes, teléfonos celulares iPhone y cargadores para armas de fuego.

El asalto

Los allanamientos están relacionados con el asalto ocurrido el viernes en pleno microcentro de Ciudad del Este. Resultó víctima el brasileño César Ricardo Martínez Moreira (24), quien se desplazaba en una camioneta Mercedes Benz luego de retirar del shopping Vendôme una carga de aproximadamente 10 volúmenes de celulares de la marca iPhone.

Al ingresar a la avenida Pampliega, fue interceptado por una gavilla de delincuentes que se movilizaban en una camioneta Toyota Fortuner de color blanco.

Los asaltantes tomaron de rehén al brasileño y posteriormente utilizaron el vehículo de la víctima para dirigirse hacia la zona del Lago de la República.

Durante la persecución, agentes de la Unidad Motorizada intentaron interceptar a los sospechosos. En ese momento se registró un intercambio de disparos que terminó con el suboficial primero Emilio Esteban Cardozo (30) herido en la pierna.

Posteriormente, la víctima fue abandonada con su camioneta a 50 metros del Lago de la República y la camioneta Toyota Fortuner fue hallada en Presidente Franco.