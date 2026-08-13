J. Augusto Saldívar: joven huyó de la Policía y cayó con 465 gramos de presunta marihuana

Un joven de 23 años, con antecedentes por robo y hurto agravado, fue detenido este miércoles en J. Augusto Saldívar tras intentar escapar de agentes policiales durante un control preventivo. En su poder fueron encontrados 465 gramos de presunta marihuana y un cuchillo.

El procedimiento se realizó alrededor de las 10:45, en el kilómetro 23 de la ruta D027, en la zona del barrio Villa Mano Abierta. El detenido fue identificado como Leonardo de Jesús González Espinoza, quien, según el informe policial, no cuenta con domicilio fijo.

Agentes de la Comisaría 33ª Central realizaban una patrulla preventiva cuando observaron al joven caminando con una mochila roja. Al intentar verificarlo y solicitarle sus documentos, el sospechoso salió corriendo.

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Intentó agredir a los policías con un cuchillo

Los agentes iniciaron una persecución a pie y lograron alcanzarlo a unos 50 metros del lugar. Según el informe, el joven opuso resistencia durante el procedimiento y sacó un cuchillo que llevaba sujeto a la cintura.

El arma blanca, de fabricación casera, tiene unos 25 centímetros de longitud y un mango de aluminio. De acuerdo con la Policía, el sospechoso intentó agredir con el cuchillo a los intervinientes durante el forcejeo.

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Los agentes utilizaron la fuerza proporcional para reducirlo y colocarle las medidas de seguridad. Posteriormente, inspeccionaron la mochila roja que llevaba consigo.

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Hallaron 465 gramos de presunta marihuana

Dentro de la mochila fueron encontradas 37 bolsas de polietileno de color azul que contenían un total de 465 gramos de una sustancia que dio positivo a marihuana en el análisis preliminar de campo realizado mediante narcotest.

La comisaria Elizabeth Palacios, de la Comisaría 33ª, señaló que la droga estaba fraccionada y que, por sus características, se encontraba aparentemente preparada para su distribución.

El detenido, sin embargo, manifestó a los agentes que supuestamente había encontrado la sustancia en la basura. La Policía puso el caso a disposición del Ministerio Público para determinar el origen y destino de la droga.

Tenía prohibición de portar armas

Tras su traslado a la sede policial, los agentes verificaron los antecedentes de González Espinoza. El joven registra antecedentes por robo y hurto agravado, ambos correspondientes al año 2026.

Además, contaba con una prohibición judicial de portar cualquier tipo de arma, dispuesta mediante un oficio del Juzgado Penal de Garantías del Primer Turno de J. Augusto Saldívar.

La Fiscalía Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, a cargo de la agente fiscal Andrea Ríos, fue comunicada sobre el procedimiento. La representante del Ministerio Público dispuso que el joven permanezca detenido y que las evidencias incautadas queden a disposición de la investigación.