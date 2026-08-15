Comunidad indígena Ava Guaraní denuncia atropello policial y detenciones arbitrarias

La comunidad indígena Ava Guaraní Tekoha Yapo emitió un comunicado oficial este 15 de agosto para denunciar un grave operativo realizado por fuerzas públicas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en su territorio.

Según el documento, el incidente ocurrió el pasado 14 de agosto, mientras los integrantes de la comunidad celebraban el Día del Niño.

De acuerdo con la denuncia, miembros de las fuerzas públicas ingresaron a la propiedad, la cual cuenta con personería jurídica reconocida por Decreto del Poder Ejecutivo N.º 3958, portando armas de grueso calibre y sin contar con orden judicial alguna.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad procedieron a la detención de Bruno López y otras personas, mientras que ejecutaron al líder de la comunidad, Antonio Carrillo, y al docente de la institución educativa local, Catalino Correa. Las autoridades intervinientes alegaron que se encontraron armas de fuego en poder de los detenidos.

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La comunidad, mediante su comunicado, negó categóricamente que los aprehendidos sean miembros de grupos armados o porten armas de cualquier tipo, subrayando que se trata de “ciudadanos pacíficos” y miembros del plantel educativo de la zona.

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“Ellos estaban festejando el Día del Niño con toda la comunidad educativa. Ahí, Antonio Carrillo recibió una llamada que lo convocaba a una reunión. Y teniendo en cuenta que él no tiene vehículo, le pidió a este profesor, también fallecido, para ver si lo podía transporta”, señaló Anibal Alfonso, abogado de la comunidad.

Ante la consulta sobre con quién se reunió Carrillo, indicó no tener mucha información certera, pero tenía entendido que fue en la estancia Americana.

“Ellos sostienen que en ningún momento se exhibió orden judicial alguna para ingresar a la comunidad”, apuntó el abogado.

Niegan vinculación con Macho

El representante legal de la comunidad sostuvo que ellos niegan cualquier vinculación con el grupo criminal liderado por Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, y que sean poseedores de armas. “Ellos sostienen que esta situación fue un mantaje”.

Además señaló que no hubo ningún tipo de enfrentamiento y que se puede observar en las fotografías que fueron publicadas por la misma Senad que el vehículo perteneciente al profesor Catalino Correa, es un vehículo modesto, no es ningún vehículo portentoso.

“En el fondo acá hay un conflicto de tierras, nada que ver con la cuestión de drogas”, finalizó el abogado.

Conflicto territorial y campaña de desprestigio

En otra parte del comunicado, la comunidad Tekoha Yapo denunció una “campaña de odio y falsedades” orquestada por el medio digital Ñanduti, al que acusan de vincular falsamente a varios integrantes de la comunidad con organizaciones delictivas.

Ante estos señalamientos, los miembros indicaron que ya han concurrido voluntariamente ante el Ministerio Público para ponerse a disposición de la justicia.

Finalmente, el escrito advierte sobre un litigio por territorio ancestral que la comunidad sostiene desde hace tiempo contra los responsables de la “Estancia America”, señalando que existe un intento continuo de desalojo.