Megaoperativo en Canindeyú: ejecutan allanamientos contra estructuras del narcotráfico

Un megaoperativo antinarcóticos denominado “Renacer” se desarrolla en el departamento de Canindeyú, donde las autoridades tienen previsto ejecutar un total de 16 allanamientos. El procedimiento se extenderá durante toda la jornada.

El asentamiento Primero de Marzo, ubicado en la zona limítrofe entre los departamentos de Canindeyú, Alto Paraná y Caaguazú, es el punto donde se concentra parte del operativo.

“Es una zona bastante compleja donde lo que buscamos son criminales que podrían estar mimetizados con la población. Es un lugar de difícil acceso, donde normalmente no se estaba accediendo”, dijo el jefe de Antinarcóticos de la Policía Nacional, comisario Mario Vallejos.

Según el informe preliminar, los procedimientos buscan constatar información relacionada con cultivos de marihuana, acopio de drogas y la eventual presencia de personas con órdenes de captura.

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Nueve allanamientos ya fueron ejecutados

Hasta el momento, fueron realizados nueve allanamientos y están previstos otros siete, principalmente en zonas de cultivos y acopio de droga.

Los procedimientos son simultáneos y cuentan con una importante dotación de agentes y fiscales. Las autoridades indicaron que los objetivos fueron establecidos mediante trabajos de inteligencia.

El jefe de Antinarcóticos de la Policía informó que hay dos detenidos y se incautaron de armas de fuego, aunque no precisó la cantidad.

Evitó precisar cuántas personas son consideradas objetivos del operativo, debido a que la cifra podría aumentar conforme avance la intervención.

Detienen a un brasileño e incautan armas

Uno de los detenidos fue identificado como Jimmy Dickson Rizo (42), de nacionalidad brasileña. Fue capturado en un inmueble ubicado en el asentamiento 1ro. de Marzo, de la colonia Naranjito, departamento de Canindeyú.

En el lugar fueron incautados un subfusil calibre 5.56 con su cargador y 13 cartuchos, además de una pistola calibre 9 mm, teléfonos celulares y otros documentos.

El comisario añadió que el segundo detenido es paraguayo, aunque no precisó su identidad.

Vallejos dijo que, hasta el momento, no cuentan con elementos que permitan vincular a los detenidos con el grupo criminal liderado por Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho”. No obstante, indicaron que esta posibilidad no puede ser descartada mientras continúen las investigaciones.

Investigan posible presencia de criminales brasileños

El jefe policial indicó que durante las tareas de inteligencia fueron identificadas personas que podrían ser de nacionalidad brasileña. La información será cotejada con la Policía de Brasil para determinar si tienen antecedentes o vínculos con organizaciones criminales transnacionales.

Asimismo, apuntó que buscan establecer si los detenidos y las evidencias encontradas guardan relación con estructuras criminales que operan en la zona.

El comisario señaló que el objetivo es vincular los resultados del operativo con hechos punibles registrados durante los últimos meses, entre ellos el ataque a una comisaría en Naranjito y un caso de sicariato ocurrido en Tava’i.

Hallan evidencias que apuntan a procesamiento de marihuana

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de envases de gas butano, utilizados en el procesamiento de marihuana con alto nivel de THC y comercializados en Brasil.

A partir de esta evidencia, el comisario refirió que consideran que en el lugar podrían existir laboratorios destinados a la producción y el procesamiento de la droga.

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Buscan desarticular estructuras del narcotráfico

Vallejos sostuvo que el procedimiento forma parte de una investigación orientada a identificar y desarticular estructuras vinculadas al narcotráfico tanto nacionales como internacionales.

“Esta operación forma parte de desarticular a grupos que están vinculados al narcotráfico, ya sea de la organización que sea y de las condiciones que puedan tener a nivel nacional o internacional. Estamos en una etapa de desarrollo y más detalles al culminar vamos a estar brindando”, expresó.

Añadió que, una vez finalizados los 16 allanamientos, se podrá determinar con mayor precisión el alcance de las estructuras investigadas, así como la eventual relación de los detenidos y las evidencias incautadas con otros hechos delictivos registrados en la zona.