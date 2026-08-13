Megaoperativo en Canindeyú con minirresultados

Un megaoperativo antinarcóticos denominado “Renacer” se desarrolla en el departamento de Canindeyú, donde las autoridades tienen previsto ejecutar un total de 16 allanamientos.

Tras la conclusión de la primera fase, el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional sobre el operativo en Canindeyú, comisario Juan Fretes, brindó un informe sobre los procedimientos realizados.

Fretes informó que fueron allanadas ocho viviendas y que tres personas quedaron detenidas, entre ellas un ciudadano brasileño. Añadió que se está verificando si los aprehendidos poseen cuentas pendientes con la Justicia.

El brasileño capturado fue identificado como Jimmy Dickson Rizo (42), de nacionalidad brasileña. Fue detenido en un inmueble ubicado en el asentamiento 1ro. de Marzo, de la colonia Naranjito, departamento de Canindeyú.

Lea más: Aseguran que asentamiento de Canindeyú es refugio de Macho y otros miembros del crimen organizado

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Incautan varias armas durante los procedimientos

Fretes resaltó que durante esta primera fase del operativo fueron incautadas varias armas de fuego, que actualmente están siendo analizadas por las autoridades.

Consultado sobre si el objetivo del operativo era llegar al clan de Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, los Díaz o Julio César Sanabria Torales, alias Julito, respondió: “Se está realizando la presencia del Estado para desarticular cualquier tipo de intención de organizaciones criminales y poder esclarecer los hechos criminales que guardan relación con esa zona del país”.

En ese sentido, añadió que se trata de una “demostración de fuerza” en la lucha contra las organizaciones criminales que operan en la zona.

Anuncian segunda fase del operativo Renacer

El comisario Fretes mencionó que se prevé una segunda fase de la operación, que se está desarrollando desde este mediodía.

“La primera fase arrojó una cuantiosa cantidad de armas y detenidos, la segunda fase no hay dudas va a tener resultados más impactantes sobre todo por el despliegue que se está realizando”, expresó.

Lea más: El más buscado Macho habría ordenado el sicariato en Tavaí

El jefe de Relaciones Públicas de la Policía apuntó que este tipo de intervenciones también se ejecutaron en otros puntos considerados de “difícil acceso” dentro del territorio nacional.