Simulaba compras por delivery y asaltaba a los repartidores: un sospechoso detenido

Un hombre de 30 años fue aprehendido este viernes luego de, presuntamente, amenazar con un cuchillo a un delivery que llegó hasta la zona de Kambala, en el barrio Bernardino Caballero de Asunción, para entregar electrodomésticos. El sospechoso habría utilizado el mismo modus operandi en otro hecho registrado horas antes.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 7ª de Asunción, quienes lograron localizar al supuesto autor luego de que la víctima pidiera auxilio. El hombre intentó escapar al percatarse de la presencia policial, pero fue alcanzado y aprehendido en los pasillos del barrio.

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Le entregaron los productos y luego sacó un cuchillo

Según relató el comisario Misael Aguilera, jefe de la Comisaría 7ª, el sospechoso realizaba pedidos telefónicos a comercios y proporcionaba una dirección para concretar la entrega. Una vez que los repartidores llegaban con los productos, simulaba que realizaría una transferencia bancaria y les pedía que aguardaran.

En el último caso, el delivery entregó una licuadora y una placa eléctrica de doble hornalla. Mientras esperaba la supuesta transferencia, el hombre habría desenvainado un arma blanca, intentado agredirlo y ordenado que se retirara del lugar, advirtiéndole que no pagaría por los productos.

La víctima logró escapar y posteriormente alertó a los agentes policiales que se encontraban realizando tareas preventivas en la zona. Con los datos proporcionados, los uniformados ingresaron a los pasillos de Kambala y localizaron al sospechoso.

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Mismo modus operandi en otro pedido

Durante las tareas investigativas posteriores, los policías recuperaron los electrodomésticos denunciados como robados y además encontraron un par de patines de color lila, que habría sido obtenido mediante el mismo mecanismo durante la mañana.

En ese primer caso, una mujer identificada como Silvia Aguayo había solicitado la entrega de los patines. El supuesto comprador habría argumentado que los necesitaba con urgencia para una actividad de su hijo. Al igual que en el segundo hecho, habría esperado la llegada del producto para luego evitar el pago y utilizar la amenaza.

La primera víctima posteriormente reconoció al detenido como la misma persona que había recibido los patines. De acuerdo con el jefe policial, ambos casos fueron denunciados ante la Comisaría 7ª y están vinculados por el mismo modus operandi.

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Una mujer habría colaborado para simular una pareja

La Policía también identificó a una menor de edad que se encontraba en el domicilio y que, según la investigación preliminar, habría participado en la maniobra para simular que el comprador tenía una pareja y hacer más creíble la operación.

La menor fue entregada a su madre por disposición fiscal y deberá presentarse ante el Ministerio Público para continuar con el proceso correspondiente y quedar a cargo del juzgado competente, según informó Aguilera.

Detenido y evidencias quedaron a disposición de Fiscalía

El aprehendido fue identificado en el informe policial como Jeffrey Angelo Ygnacio Recalde Báez, de 30 años. El documento oficial señala que no registra antecedentes, aunque el jefe policial manifestó que sería una persona conocida en la zona.

Entre las evidencias recuperadas figuran una licuadora, una placa eléctrica y un par de patines de color lila.

El procedimiento fue comunicado al agente fiscal de turno. El detenido y los objetos recuperados quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar las responsabilidades penales que correspondan.