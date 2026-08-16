Pedrozo: PLRA exige eliminación del semáforo y señala “negligencia imperdonable” del MOPC

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) emitió un comunicado tras el trágico accidente sobre la Ruta PY02, en la compañía Pedrozo del distrito de Ypacaraí. En la misiva, la agrupación política manifestó su profunda indignación y lamentó la pérdida del abogado Marcelo Ávalos, apoderado y dirigente de la nucleación, quien falleció en el percance junto con miembros de su familia.

El documento, firmado por el presidente del partido, Alcides Riveros, califica el siniestro como el resultado de una “infraestructura vial deficiente y predecible”, señalando que la “inacción estatal crónica” convirtió este tramo de la Ruta PY02 en una “trampa mortal inaceptable” que ya suma más de 80 víctimas fatales acumuladas en el sector.

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“Una negligencia institucional imperdonable”

Desde la nucleación política señalaron que mantener un semáforo en la base del cerro, al final de una pendiente crítica de alta velocidad, obliga a vehículos livianos a detenerse en una zona de frenado pesado para camiones, lo que consideran una “negligencia institucional imperdonable” por parte de las autoridades.

Recordaron además que los datos estadísticos en el sitio son alarmantes, citando el trágico antecedente de septiembre de 2024, cuando un choque múltiple cobró seis vidas, además de los continuos percances registrados en la zona.

Las tres exigencias concretas al MOPC

Ante esta situación, el PLRA exigió una intervención inmediata, concreta y eficaz por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) mediante tres acciones puntuales:

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Retiro inmediato del semáforo ubicado en la calzada principal de la Ruta PY02, en la base del cerro

Construcción urgente de un paso a desnivel o viaducto, medida que ya cuenta con dictamen y recomendación en las auditorías técnicas de seguridad vial

Fiscalización real y estricta del sistema de frenos de los vehículos de transporte de carga, en un trabajo conjunto entre la Patrulla Caminera y la Dinatran

Finalmente, el comunicado advierte que la falta de respuesta rápida y la eventual pérdida de más vidas en el tramo será responsabilidad directa de las autoridades competentes.

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