Barrio Herrera: capturan a sospechoso tras intentar entrar a viviendas, pero recupera su libertad

Un hombre fue aprehendido durante la madrugada del sábado en el barrio Luis Alberto de Herrera de Asunción, luego de que vecinos alertaran a la Policía sobre dos personas que intentaban ingresar a viviendas de la zona. Uno de los sospechosos tenía en su poder un machetillo.

El procedimiento se realizó alrededor de las 00:30, en inmediaciones de las calles Soriano González y Díaz de León. La víctima, una mujer de 71 años, alertó a la Policía y proporcionó las características físicas y la vestimenta de los sospechosos, además de las imágenes del circuito cerrado de su vivienda.

Durante una patrulla preventiva, agentes de la Comisaría 11ª Metropolitana localizaron a dos hombres que coincidían con las características proporcionadas. Ambos fueron interceptados y trasladados hasta la sede policial.

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Lo vinculan con otros hechos

Uno de los detenidos fue identificado como Atilio René Saggia, de 47 años, según el informe policial. El otro es Jorge Luis Ramos Mareco, de 45 años, quien registra antecedentes por hurto, exposición a peligro del tránsito terrestre y otros hechos.

El subcomisario Livio Brizuela, de la Comisaría 11ª, señaló que Saggia ya habría sido visto en varias oportunidades intentando ingresar a viviendas y oficinas del barrio. Según el jefe policial, su presencia genera preocupación entre los vecinos.

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Durante la intervención también fue incautado un arma blanca tipo machetillo, con mango de color negro.

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Vecino lo señala por otro supuesto hurto

La situación tomó otro giro cuando una persona se presentó posteriormente en la comisaría y, tras observar una fotografía del sospechoso difundida en un grupo de WhatsApp vecinal, lo señaló como supuesto autor de un hurto domiciliario.

Según la denuncia mencionada por el subcomisario Brizuela, en ese hecho el sospechoso habría ingresado a una vivienda y sustraído una notebook y un teléfono celular.

El jefe policial cuestionó que, pese a las nuevas sindicaciones, el hombre haya recuperado nuevamente su libertad. Brizuela afirmó que incluso planteó su inquietud al fiscal de turno y sostuvo que no recibió una respuesta satisfactoria sobre el motivo de la liberación.

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Comisión vecinal prepara reclamo

La situación generó preocupación entre los pobladores del barrio Herrera, quienes reclaman una respuesta ante los reiterados hechos de inseguridad y la actuación posterior de las instituciones encargadas de investigar.

Brizuela explicó a los integrantes de la comisión vecinal que el sospechoso había sido puesto nuevamente en libertad. Ante esto, los vecinos resolvieron analizar la realización de una reunión para presentar su reclamo ante el Ministerio Público.

El informe policial señala que el procedimiento fue comunicado a la fiscala de turno de la Unidad Penal N.º 2 de la Fiscalía Barrial 2, Esmilda Álvarez, quien inicialmente dispuso que ambos aprehendidos permanecieran en la comisaría a disposición de su unidad fiscal.