Policiales
16 de agosto de 2026 a la - 01:49

“Chespilandia”: Senad desarticula punto de microtráfico en Villa Hayes

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) reportó ayer una intervención en Villa Hayes, específicamente en un punto que fue denominado como “Chespilandia”. Se trató de una carpa en la que se comercializaban drogas.

Por ABC Color

Ayer, sábado, la Senad realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Ciudad Nueva de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes, y como parte del procedimiento fueron detenidos dos hombres sospechosos de vender drogas.

Según los datos proveídos por la institución, el lugar era conocido como “Chespilandia”, una denominación que los propios involucrados utilizaban para referirse a una carpa que funcionaba como punto de microtráfico.

Asimismo, durante el procedimiento fueron incautados 15 gramos de pasta base de cocaína, distribuidos en pequeñas dosis y otras dosis listas para su comercialización. “Esta cantidad equivale a más de 100 dosis de la sustancia que fueron retiradas de circulación”, mencionan.

Mujer de espaldas con chaleco 'SENAD', hombres sentados y de pie con papeles en un refugio de plástico negro.
"Chespilandia" fue intervenida por la Senad en Villa Hayes.

Los agentes también encontraron dinero en efectivo de baja denominación, armas blancas y dos platos “con restos de sustancias amarillentas”, que serán sometidos a análisis.

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Microtráfico y amenazas

Los detenidos fueron identificados como Esteban Roscael Lezcano (34) y Gustavo Azcurra Paredes (26). Conforme a las investigaciones, los hombres no solamente estarían vinculados al expendio de drogas, sino que también eran señalados por generar temor entre los pobladores.

Dos hombres, uno con camiseta negra que dice 'Kappa' y otro en sudadera negra, miran seriamente a la cámara en un ambiente interior.
Los detenidos en "Chespilandia".

“Habitualmente se encontraban armados con armas blancas y habrían protagonizado hechos de robo, hurto y amenazas contra personas que transitaban por la zona, utilizando estos elementos para intimidar a sus víctimas”, asegura la cartera antidrogas.

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