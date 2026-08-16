“Chespilandia”: Senad desarticula punto de microtráfico en Villa Hayes

Ayer, sábado, la Senad realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Ciudad Nueva de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes, y como parte del procedimiento fueron detenidos dos hombres sospechosos de vender drogas.
Según los datos proveídos por la institución, el lugar era conocido como “Chespilandia”, una denominación que los propios involucrados utilizaban para referirse a una carpa que funcionaba como punto de microtráfico.
Asimismo, durante el procedimiento fueron incautados 15 gramos de pasta base de cocaína, distribuidos en pequeñas dosis y otras dosis listas para su comercialización. “Esta cantidad equivale a más de 100 dosis de la sustancia que fueron retiradas de circulación”, mencionan.
Los agentes también encontraron dinero en efectivo de baja denominación, armas blancas y dos platos “con restos de sustancias amarillentas”, que serán sometidos a análisis.
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Microtráfico y amenazas
Los detenidos fueron identificados como Esteban Roscael Lezcano (34) y Gustavo Azcurra Paredes (26). Conforme a las investigaciones, los hombres no solamente estarían vinculados al expendio de drogas, sino que también eran señalados por generar temor entre los pobladores.
“Habitualmente se encontraban armados con armas blancas y habrían protagonizado hechos de robo, hurto y amenazas contra personas que transitaban por la zona, utilizando estos elementos para intimidar a sus víctimas”, asegura la cartera antidrogas.
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