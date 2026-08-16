Fiscalía revela la cifra más oscura del Día del Niño en Paraguay

Este domingo, mientras se conmemora en Paraguay el Día del Niño, el Ministerio Público lanzó un comunicado resaltando una alarmante estadística: en lo que va de la presente década se han registrado más de cien mil denuncias de hechos punibles que afectan a menores de edad.

Según los datos publicados hoy por la Fiscalía, entre enero de 2020 y julio de este año se han registrado 110.886 causas relacionadas a hechos que van desde violaciones del deber alimentario hasta maltrato y agresiones sexuales a niños o adolescentes.

La mayoría de los hechos relacionados a menores de edad que han sido denunciados en ese periodo de tiempo son casos de incumplimiento del deber alimentario: 48.832 causas en total.

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Sin embargo, el segundo hecho más denunciado es abuso sexual en niños, con 21.839 causas en seis años y medio.

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El resto de las denuncias corresponden a violación del deber de cuidado (13.564 causas), pornografía relativa a niños o adolescentes (13.379) y maltrato (9.983).

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El año que concentró más denuncias de hechos relacionados a menores de edad fue 2024, con 18.942 causas. En lo que va de 2026 ya se han registrado 11.124 denuncias.

Abuso y tecnología

En su informe, el Ministerio Público destaca la necesidad de reforzar las protecciones a menores de edad en entornos digitales, ante la cantidad de hechos vinculados a pornografía infantil y abuso por medios tecnológicos que se han registrado en lo que va de la década.