Conferencia Episcopal exige esclarecer muerte de docente y líder indígena en Canindeyú

La Conferencia Episcopal Paraguaya volvió a pronunciarse este miércoles sobre la muerte de un líder indígena y un docente de la comunidad originaria Tekoha Y’apo, ubicada en el distrito de Corpus Christi, departamento de Canindeyú. Ambos fueron abatidos el pasado viernes en un operativo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).

El Ministerio del Interior reportó el hecho como un “enfrentamiento” y aludió a supuestos indicios de que los fallecidos, el líder nativo Antonio Carrillo y el docente Catalino Correa, estaban vinculados a la organización criminal liderada por el presunto narcotraficante Felipe Acosta, alias ‘Macho’.

Sin embargo, miembros de la comunidad Tekoha Y’apo niegan que haya habido un enfrentamiento y describen lo ocurrido como un ataque a traición. Dicen creer que las muertes están relacionadas a una disputa por tierras que la comunidad mantiene con propietarios de una estancia.

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En los últimos días, llamamientos a esclarecer lo ocurrido en Corpus Christi han sido lanzados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Unión Nacional de Educadores-Sindicato Nacional y la OTEP Auténtica-Sindicato Nacional, entre otras organizaciones.

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“Naturalizar la violencia y el despojo”

La Conferencia Episcopal Paraguaya, que también emitió un comunicado días atrás exigiendo que la Justicia esclarezca lo ocurrido, volvió a manifestarse hoy sobre el hecho.

“Acompañamos de cerca las realidades de las comunidades indígenas. Nos interpela profundamente como sociedad naturalizar la violencia, el despojo y la vulneración de sus derechos históricos”, reza un mensaje publicado hoy en redes sociales por la entidad religiosa.

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En el mismo, la Conferencia Episcopal reitera su llamado a que el Ministerio Público realice “una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos con la verdad”.

Cardenal Martínez exigió esclarecer hechos

En un comunicado publicado por la Conferencia Episcopal el pasado domingo, el cardenal Adalberto Martínez, arzobispo metropolitano de Asunción, señaló que, días antes de su muerte, Antonio Carrillo había expresado formalmente al Ministerio del Interior preocupación por lo que él y otros líderes nativos consideraban intentos de despojarlos de sus tierras ancestrales.

El cardenal Martínez exigió que las circunstancias de las muertes de Carrillo y Correa sean investigadas “con irrestricto respeto a la dignidad, a la vida y a los derechos de los pueblos indígenas”.

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Esta semana, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso la conformación de un equipo fiscal para investigar las circunstancias de lo ocurrido en Corpus Christi.