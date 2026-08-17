Exigen investigar muertes en operativo de la Senad en Y’apo

El docente Catalino Correa y el líder indígena Antonio Carrillo murieron tras lo que agentes de la Senad aseguraron fue un enfrentamiento a tiros el viernes pasado, en Corpus Christi, Canindeyú.

El hecho se dio durante la Operación Redención el viernes pasado, en Corpus Christi, Canindeyú. Según los agentes, ambas personas estaban estrechamente vinculados a la organización criminal liderada por el supuesto narcotraficante prófugo Felipe Santiago Acosta Riveros, “Macho”.

Durante el operativo los agentes capturaron a Bruno López Ortiz, sospechoso de ser miembro logístico de la misma agrupación criminal. Tras la captura, Correa y Carrillo aparecieron en un auto blanco e intentaron hacerse paso a tiros, por lo que fueron abatidos, siempre según el relato de los agentes.

Ante esta situación, desde el MNP hoy emitieron un comunicado en el que expresan su creciente preocupación “el apartamiento de las fuerzas de seguridad, en especial de la Senad, de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de las armas de fuego, tal como se evidencia en el accionar de los agentes especiales de esta secretaría, dependiente del Poder Ejecutivo, en cuyo operativo dieron muerte a dos personas de la comunidad indígena Y’apo, en las proximidades de la misma, en el departamento de Canindeyú”.

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MNP cuestiona uso de la fuerza letal

Agregan que en atención a la gravedad de los hechos denunciados y a la información que tomó estado público, instan a las autoridades competentes a garantizar que los procedimientos de intercepción y empleo de la fuerza letal cuenten con el debido control y dirección del Ministerio Público y con la autorización judicial pertinente.

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Insisten en que estas garantías asegurarán en todo momento el respeto de las garantías del debido proceso, la protección de la vida, la integridad personal y la transparencia.

“En estas circunstancias, el MNP cree apropiado que la investigación fiscal sea llevada adelante por la Unidad Penal Especializada de Derechos Humanos, teniendo presente que se podría estar ante hechos que se apartan del principio de legalidad, necesario para la actuación de cualquier funcionario del Estado, y que podrían constituir además de tortura, ejecución arbitraria y crímenes especialmente graves”, sostienen.

Recuerdan que la Constitución Nacional de la República atribuye a la Policía Nacional el mandato exclusivo de la preservación del orden público, la seguridad interna y la prevención de los delitos, por lo cual desde el MNP reiteran la necesidad de revisar la legitimidad, la legalidad y proporcionalidad de las funciones de seguridad que se le otorgan a la Senad sin ser una de las fuerzas públicas ordinarias del Estado.

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Por último, el MNP insta a que los hechos graves que ocurrieron en el marco del operativo sean esclarecidos mediante una investigación independiente, objetiva y exhaustiva, que permita determinar las circunstancias y eventuales responsabilidades, garantizando la protección de las personas afectadas, sus familias y la comunidad indígena Y’apo.

Críticas al actuar de la Senad y la respuesta

Los familiares del líder indígena Antonio Carrillo y del docente Catalino Correa denuncian que fue un ataque lo ocurrido durante la operación “Redención”, en Tekoha Yapo, departamento de Canindeyú.

Claudelina Saucedo, viuda del líder nativo Antonio Carrillo, relató que su marido fue convocado a la estancia América para una reunión con “el doctor Aguayo”, quien lo buscaba para tratar sobre la disputa por las tierras.

Según su relato, en ese momento el líder indígena se encontraba compartiendo con el docente fallecido, Catalino Correa, en una jornada tranquila. Christian Aguayo sería representante legal de la estancia Americana, según la viuda. El líder indígena pidió al docente que lo llevara al encuentro y ambos fueron juntos, conforme al relato de Saucedo.

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La pareja mantenía constante comunicación a través de mensajes. Según la viuda, al llegar fueron torturados y posteriormente asesinados, ya que –sostuvo– se trató de una emboscada. “No sabemos si fue la Senad o sicarios los que los asesinaron. No sabemos qué pasó”, declaró.

Saucedo contó que posteriormente acudió con un grupo de indígenas para verificar lo ocurrido, pero fueron expulsados del lugar por un Toyota Fortuner negro sin chapas. “Yvy la problema. Ndaha’éi mba’eve. ¿Por qué no muestran la evidencia?”, declaró.

La mujer también denunció que Fulgencio Carrillo, hermano del líder indígena, se encuentra con paradero desconocido. “Don Bruno López” estuvo durante mucho tiempo enfermo y fue alzado de la cama donde vivía postrado, según relató.

La comunidad niega que haya ocurrido un enfrentamiento y sostiene que se trató de un ataque.

Por su parte, para la Senad, ambas personas estaban estrechamente vinculados a la organización criminal liderada por el supuesto narcotraficante prófugo Felipe Santiago Acosta Riveros, “Macho”.