Emiliano Rolón conforma equipo fiscal para investigar muertes en Operación Redención

A pedido del fiscal adjunto de Canindeyú, Diego Arzamendia, el fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández dispuso la conformación de un equipo de trabajo para investigar las circunstancias en que se produjo la muerte de dos personas, durante la Operación Redención, el viernes último.

El operativo estuvo a cargo de agentes de la Secretaría Nacional Antidroga (Senad) y resultaron ultimados a tiros en la oportunidad el docente Catalino Correa y el líder indígena Antonio Carrillo.

La versión de la Senad es que ambas personas se enfrentaron a tiros a los intervinientes y que estos respondieron de igual manera, con el resultado ya conocido.

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“De acuerdo con los principios de eficiencia y optimización en la labor fiscal, es necesario disponer la designación de un equipo de trabajo con agentes fiscales de unidades especializadas para la intervención en atención a la naturaleza del caso”, argumentó Arzamendia, al momento de solciitar refuerzos para la investigación, tramitada en la Unidad Penal n.º 1 de Katueté a cargo del agente fiscal Oscar Paredes.

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Agentes de narcotráfico y derechos humanos integran equipo fiscal

Oscar Paredes de la Unidad Penal 1 de Katucté, Los agentes asignados para integrar dicho equipo son Abelino Bareiro de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico con sede en Salto del Guairá; Sonia Sanguinés de la Unidad Especializada de Derechos Humanos N°. 2 sede en Asunción y Carlos Alejandro Cardozo de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado N.º 10 sede en Asunción, para intervenir y ejercer la acción penal, en forma conjunta con Paredes.

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El equipo estará bajo la dirección del fiscal Bareiro y la coordinación del fiscal adjunto, Diego Arzamendia; en las dos causas abiertas con relación al caso y que son las siguientes:

Causa n. 534/2026 caratulada: “Ministerio Público en averiguación sobre supuesto hecho punible contra la vida y otros”.

Causa n.º 535/2026 caratulada Misterio Público e/ Bruno López Ortiz trasgresión a la Ley 7411/24 y otros".

Balacera mortal ocurrió en Corpus Christi, Canindeyú

El viernes último, el líder indígena Antonio Carrillo Mancuello y el docente Catalino Ramón Correa Acevedo, fueron ultimados a tiros por agentes de la Senad en la zona conocida como Americana, distrito de Corpus Christi, en el departamento de Canindeyú.

Durante la misma operación denominada “Redención”, minutos antes los agentes especiales de la Senad lograron capturar a otro presunto elemento de la logística de Macho en la región identificado como Bruno López Ortiz, quien en el momento de ser interceptado portaba un fusil semiautomático con su respectivo cargador.

Los intervinientes informaron que minutos después de la aprehensión de López, aparecieron en la zona Catalino Correa y Antonio Carrillo a bordo de un automóvil blanco, quienes aparentemente al verse acorralados intentaron abrirse paso a tiros y terminaron muertos.

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La institución antidroga informó que cada uno de los abatidos portaba un fusil FAL calibre 7.62mm que fueron incautados y enviados al laboratorio forense para ser sometidos a peritaje.

Para la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), ambas personas estaban estrechamente vinculados a la organización criminal liderada por el supuesto narcotraficante prófugo Felipe Santiago Acosta Riveros, “Macho”.

Comunidad y famliares descartan vínculo de fallecidos con Macho

Sin embargo, esta versión contrasta con la versión de la comunidad Tekoha Yapo y con la de los familiares de las víctimas, que rechazan categóricamente cualquier vínculo de los fallecidos con la organización criminal.

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Bruno Correa, padre del docente fallecido, afirmó que su hijo se encontraba con su uniforme de trabajo durante los festejos por el Día del Niño y aseguró que no portaba armas.

La viuda de Carrillo, Claudelina Saucedo, también cuestionó la versión oficial. Señaló que ambos hombres habían sido convocados a una reunión relacionada con una disputa de tierras poco antes del procedimiento.