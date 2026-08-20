Dos detenidos por el millonario robo de celulares en Saltos del Guairá

Los dos detenidos por el millonario lotes de teléfonos celulares fueron identificados como Favio Leandro Cáeceres Quintana (30), domiciliado en la ciudad de La Paloma del Espiritu Santo, quien es considerado como uno de los autores materiales del millonario golpes y Carles Daniel Almada Gauto (29), presunto miembro logístico de la banda de ladrones.

De acuerdo con el relato de los investigadores, el robo se produjo en la madrugada del domingo 16 de agosto pasado, los criminales aprovecharon la ausencia del encargado del depósito de la transportadora Trans Sur, ubicado en el barrio San Miguel para perpetrar el robo de algunas cajas.

Supuestamente, cada una de las cajas estaban equipadas con un aparato del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), sin embargo estos aparatos fueron neutralizados por los ladrones presumiblemente con el uso de inhibidores.

Pero como el crimen nunca es perfecto y por alguna razón que ni los peritos de la Policía Nacional lograron descifrar, los aparatos de GPS llegaron a emitir señales en el primer punto donde los ladrones cambiaron la mercancía a otros vehículos.

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El lugar donde se activaron por algunos segundos los aparatos del GPS estaba ubicado en la calle 1° de Mayo esquina Manuel Ortiz Guerrero del barrio San Blas de La Paloma, donde se encontraron un par de matrículas con número AAGH 716, otros VARIOS accesorios correspondientes a una camioneta Toyota Hilux gris, más algunos documentos a nombre de Favio Leandro Cáceres Quintana.

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Este último fue detenido horas después en las inmediaciones del lugar, luego de un trabajo de búsqueda efectuado por agentes del departamento de Investigaciones de Canindeyú. Esa misma noche los uniformados encontraron el automóvil Volkswagen Voyage negro, con chapa GAB-0329 Brasil totalmente quemado en el kilómetro 4 de la ruta PY 03, en las afueras de Saltos del Guairá.

Quemaron auto para borrar evidencias

Supuestamente este vehículo Volkswagen también fue usado por los maleantes para ingresar al depósito y lo quemaron para borrar toda evidencia posible.

Luego los agentes recibieron datos brindados por un informante sobre la identidad del otro implicado en del golpe y el vehículo en el que se estaba moviendo, por lo que el sospechoso identificado como Charles Daniel Almada Gauto fue ubicado y detenido muy cerca del puesto de control policial ubicado en el kilómetro 7 de la ruta PY 03, poco antes de llegar a Saltos del Guairá.

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Aparentemente, Charles fue prácticamente identificado como uno de los ladrones debido a que aparece supuestamente en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la firma asaltada. Sin embargo de la carga robada no se recuperó nada.