Asociación de Fiscales solicita medidas de seguridad tras declaraciones de Arnaldo Giuzzio

Hoy, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay solicitó a la presidencia de la CSJ, ejercida por el ministro Alberto Joaquín Martínez Simón, la implementación de “medidas urgentes de seguridad” para resguardar la integridad de los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce.

Los mencionados agentes investigan la causa que involucra al exministro Arnaldo Giuzzio juicio por presunto cohecho pasivo agravado.

Asimismo, aseguran que el pedido fue formulado “tras un incidente” al culminar la jornada del juicio oral y público que se registró ayer.

“Según la comunicación, el acusado Arnaldo Giuzzio, exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), habría proferido amenazas directas contra ambos representantes del Ministerio Público”, sostiene la asociación.

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Conducta afectaría el desarrollo del proceso

También señalan que el episodio quedó grabado y mediante este material se “evidencia la gravedad del episodio y su trascendencia institucional”.

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“Este tipo de conductas no solo comprometen la seguridad personal de los fiscales intervinientes, sino que podrían afectar el normal desarrollo del proceso penal y el libre ejercicio de la función fiscal”, agregan.

Finalmente, se solicitó el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas restantes hasta la conclusión del debate, “a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los operadores de justicia y el normal desarrollo del proceso”.

Lo que Giuzzio declaró, aparentemente al fiscal Arce fue: “Ábranle na chámigo una causa. Tengan na huevo. Yo estoy más que concentrado en mi defensa; ustedes los que tienen que concentrarse después. Después, vamos a hablar después”.

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Versión de Giuzzio

Sobre el caso, el exministro Arnaldo Giuzzio aseguró que en ningún momento realizó una amenaza hacia los fiscales.

“Qué pire pererî que son nuestros fiscales, che. No fue ninguna amenaza, una amenaza hubiese sido diferente. Lo que yo sí les hice fue reclamar; yo les reclamé por qué no le investigan a Horacio Cartes”, precisó.

Además, citó que fue el Arce quien solicitó la desestimación de la denuncia contra el expresidente de la República, al igual que también forma parte de las investigaciones sobre las supuestas filtraciones de Seprelad y en la que se investigan a exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Eso fue lo que le reclamé a Arce, nada más que eso, fue un reclamo fuerte y duro. Les reclamé, yo no tengo ningún problema en que me investiguen, pero ¿por qué no investigan a Cartes? Él (Arce) probablemente tiene en su oficina un tacho de pintura blanca, cada vez más grande seguramente“, apuntó en comunicación con la 1080 AM.

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