Fiscalía urge a la Corte “desenredar” causa sobre filtraciones de Seprelad

Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Silvia González Vester y Christian Benítez, presentaron escrito de urgimiento a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a modo de que la misma integre el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, que debe resolver recursos pendientes en la causa conocida como filtraciones de Seprelad.

El 1 de junio pasado, la Sala Penal de la Corte quedó integrada por el ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia, quien es miembro natural de la misma; así como los ministros Víctor Ríos y Gustavo Santander, tras la inhibición de César Diesel y Carolina Llanes, en razón de que habrían participado en la reunión secreta en Mburuvicha Róga .

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El escrito presentado por los representantes del Ministerio Público se da con el fin de destrabar el proceso judicial sobre la causa “Carlos Adolfo Arregui Romero y otros s/ revelación de servicios y otros”, en la que la Fiscalía presentó acusación el 11 de marzo de 2025.

Los planteamientos pendientes de resolución están estancados en el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, integrada originalmente por Arnaldo Fleitas Ortiz, Bibiana Benítez Faría y Adriana Giagni. La última, sin embargo, se inhibió invocando como causal el trato frecuente y relación de amistad con el círculo del expresidente Mario Abdo Benítez, quien es también uno de los investigados.

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Para reemplazar a Giagni fue designado el camarista Agustín Lovera Cañete, pero el mismo impugnó el apartamiento de su colega, lo que generó un conflicto que hasta hoy imposibilita la resolución de recursos formulados contra las decisiones judiciales que dieron inicio al proceso penal.

Tribunal y Corte “se tiran la pelota”

Tras la inhibición de la camarista Adriana Giagni y la impugnación contra la misma por parte del camarista Agustín Lovera Cañete, los antecedentes y el expediente se remitió a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva al respecto. Es así que, el 20 de noviembre de 2025, mediante el Auto Interlocutorio (AI) N° 593 los ministros decidieron dejar en manos de los camaristas resolver la cuestión.

“Mantengo una relación de muy estrecha amistad y frecuencia de trato con el hermano de uno de los procesados en esta causa: Mario Abdo Benítez y su familia”, lo que a su consideración “compromete mi neutralidad e imparcialidad para resolver las cuestiones que se presentes”, argumentó Giagni, al exponer al causa de su apartamiento.

Para el ministro Manuel Ramírez, la imparcialidad de la camarista no se veía comprometida. A este voto se adhirió el ministro Gustavo Santander, quien señaló que los camaristas restantes deben resolver la cuestión planteada.

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El ministro César Diesel, con voto en disidencia confirmando la inhibición de la camarista, señaló que la causal “se genera en el fuero íntimo del ánimo del juzgador quien, al sentir que el decoro de su investidura y su delicadeza personal serán afectados de continuar en la causa, concluye que es necesario apartarse”.

Luego la camarista Bibiana Benítez, señaló que la magistrada invocó su relación con el círculo de Mario Abdo Benítez como causal de inhibición, pero el proceso sobre él no corrió debido a que no fue desaforado, por lo que votó por hacer lugar a la impugnación. En tanto que, Arnaldo Fleitas votó por hacer lugar a la inhibición.

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Como resultado de esas consideraciones de los miembros restantes del Tribunal de Apelación, los antecedentes se remitieron nuevamente a la máxima autoridad mediante el AI N° 437 del 3 de diciembre, en atención a que no hubo votos concordantes y modo de que sea la Corte la que resuelva y desenrede este proceso judicial.

Desde entonces no hay decisión respecto a este caso de parte de la Corte.

Acusados en caso filtraciones de Seprelad

El 11 de marzo de 2025, el Ministerio Público, a través de los fiscales Silvia González Vester, de la Unidad de Delitos Económicos, y Christian Benítez Cáceres, de la Fiscalía de Emboscada, presentó acusación en el marco de la causa conocida como filtraciones de secretos, contra los exministros de la administración del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui, del Interior Arnaldo Giuzzio y de Anticorrupción, René Fernández.

En el caso de Giuzzio, actualmente afronta juicio oral por un caso de presunta coima recibida de parte de un narcotraficante brasileño.

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También fueron acusados los exfuncionarios de la era Abdo Benítez, Carmen Pereira, quien fue directora general de Análisis Financiero y Estratégico de Seprelad, Guillermo Preda, director de Análisis Financiero “A” y luego director general interino de Análisis Financiero y Estratégico de ese mismo ente; Francisco Pereira, exdirector de Análisis Financiero “B”, así como Daniel Farías Kronawetter.

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El abogado Enrique Kronawetter, quien representa al expresidente Mario Abdo Benítez y ejerció la defensa de Daniel Farías (fallecido en marzo pasado), así como las defensas de los demás procesados, recusaron al fiscal general Emiliano Rolón, a la fiscala Adjunta Matilde Moreno y a los fiscales antidrogas César Sosa y Elva Cáceres, por las causales del artículo 57° del Código Procesal Penal (CPP), específicamente la falta de objetividad; y al fiscal Osmar Segovia, por no pertenecer ya al equipo tras ser trasladado a Paraguarí.

El planteamiento del Ministerio Público, sin embargo, no tiene alcance con relación al expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez y el diputado colorado Mauricio Espínola, pues si bien fueron imputados, los mismos no fueron procesados por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera, en vista a que cuentan con fueros, en el caso de Abdo por ser senador vitalicio y Espínola está en actividad, y no fueron despojados del privilegio parlamentario.

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En el caso se denuncia la supuesta “persecución” al expresidente Horacio Cartes, originada por la filtración de informes secretos desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).