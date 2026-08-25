Caso Mafe: ansiosa espera de la sentencia para los cinco adultos procesados

La jornada 38 del juicio oral y público comenzó a las 08:00 de este martes, con las últimas palabras de los cinco acusados y, posteriormente, de los familiares de María Fernanda. Tras finalizar esta etapa, el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Luis Ovelar, Víctor Vera y Andrea Riquelme, pasó a cuarto intermedio para analizar las pruebas incorporadas al expediente y deliberar sobre la sentencia definitiva.

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El Tribunal de Sentencia todavía no concluyó la elaboración de la resolución.

Inicialmente, las partes fueron convocadas para las 12:00 para la continuidad de la audiencia. Posteriormente, se comunicó que la lectura de la sentencia se realizaría a las 18:00, generando expectativa entre los familiares y las personas que acompañan el proceso.

Sin embargo, llegada la hora prevista, las puertas del Palacio de Justicia fueron abiertas recién alrededor de las 18:20, permitiendo el ingreso de los familiares de María Fernanda Benítez Martínez (17). Una vez dentro, fueron informados de que el Tribunal todavía se encontraba trabajando en la elaboración de la sentencia.

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Según la información transmitida a los presentes, los magistrados habrían avanzado aproximadamente entre un 30 % y 40 % en la elaboración de la resolución, por lo que la lectura de la sentencia podría producirse recién entre las 21:00 y las 22:00.

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Tensión y ansiedad entre familiares

La demora generó molestia e incertidumbre entre los familiares y demás personas presentes, quienes permanecen en un ambiente de tensión y ansiedad frente al Palacio de Justicia aguardando la convocatoria para conocer la decisión del Tribunal.

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Nilda Martínez, madre de María Fernanda Benítez, manifestó que la familia ha sufrido demasiado durante todo este proceso y sostuvo que el daño provocado por el crimen no puede ser perdonado.

La mujer también se refirió a las palabras de los acusados, quienes durante la jornada pidieron perdón a los familiares. Señaló que, pese a esas disculpas, el hecho no tiene perdón y pidió que el Tribunal imponga una condena alta y ejemplar para cada uno de los procesados.

La madre de la víctima insistió en la necesidad de que la sentencia refleje la gravedad de los hechos investigados y la afectación provocada a la familia.

Expectativa frente al Palacio de Justicia

Mientras el Tribunal continúa con la elaboración de la sentencia, una importante cantidad de personas permanece frente al Palacio de Justicia de Coronel Oviedo, a la espera de que se anuncie oficialmente la hora de la audiencia.

La expectativa se mantiene debido a que esta resolución pondrá fin al juicio oral y público de los cinco adultos procesados por distintos hechos vinculados al feminicidio de María Fernanda Benítez, ocurrido el 27 de mayo de 2025. Fue un hecho sin precedentes en el país por su brutalidad.