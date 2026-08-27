Arroyito: recuerdan a militares asesinados y creación de fuerza conjunta para la defensa interna

El cuartel general del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) fue el lugar donde se realizó el acto. Las tropas de presentación formaron en el patio de la base militar.

De la actividad participaron los familiares de los militares fallecidos en distintas circunstancias desde la creación de la fuerza conjunta, además de autoridades distritales, departamentales e invitados especiales.

El comandante del CODI, general de división Alberto Gaona, recordó a los efectivos castrenses que perdieron la vida en cumplimiento de su deber.

Asimismo, destacó que la zona donde se registró el atentado del EPP a una patrulla militar y donde fallecieron ocho uniformados tiene un panorama totalmente cambiado respecto de hace 10 años. “Hoy la localidad de Arroyito vive otra realidad”, dijo el alto jefe militar.

Una tragedia que sigue doliendo

En tanto, los familiares de los caídos el 27 de agosto de 2016 en Núcleo 6, Arroyito, expresaron que el dolor sigue siendo el mismo a pesar de los años.

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“Recuerdo como si fuese hoy el día en que recibí la triste noticia del fallecimiento de mi hijo”, expresó emocionado Agustín Arias, padre del sargento primero de Infantería Éder Ramón Arias Cáceres, una de las víctimas de la masacre del EPP.

Alegoría

Un momento emotivo se tuvo cuando un helicóptero se aproximó al lugar donde se desarrollaba el acto. De la aeronave bajaron, por cuerdas, cuatro militares que se sumaron a otros tres que estaban en tierra.

Posteriormente, se fueron despejando hacia el sitio donde estaba una enorme fotografía del memorial construido en homenaje a los ocho fallecidos hace 10 años.

Los fallecidos durante el ataque fueron:

Subteniente de Caballería Félix Fernando Fernández Duarte (28), Suboficial principal de Transporte Lucio Dejesús Torrasca Galván (43), Sargento primero de Infantería Eder Ramón Arias Cáceres (32), Sargento primero de Infantería Robert Fabián Cañete Pereira (30), Sargento primero de Infantería Hugo Alberto Candia Benítez (27), Vicesargento primero de Infantería Genaro De Jesús Arias Palacios (27), Vicesargento primero de Infantería Pablo Farías (24), Sargento segundo de Intendencia (soldado profesional) Sergio Daniel López (23).

Uno de los efectivos castrenses declamó un texto de la autoría de los tácticos que recordaba a los uniformados que perdieron la vida en actos de servicio. La presentación fue muy aplaudida.

Aniversario

Este jueves también se recordó el aniversario del despliegue de las Fuerzas Armadas en operaciones de defensa interna, que fue decretado el 24 de agosto de 2013.