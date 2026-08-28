Zanja Pytã: crimen de agricultor estaría vinculado al tráfico de drogas

Un fiscal de Pedro Juan Caballero encabeza la investigación del asesinato de Eleuterio Espinoza Borba (54), cuyo cadáver fue encontrado el viernes último en el área rural de la ciudad de Zanja Pytã, con múltiples heridas de arma blanca.

Según fuentes policiales, el hecho se trataría de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes y que la víctima habría recibido amenazas antes de ser blanco del brutal ataque. La investigación está a cargo del fiscal Emilio Álvarez.

No descartan otras hipótesis

El fiscal Emilio Álvarez no confirmó la teoría de que el hecho guardaría relación con el narcotráfico. “No descartamos ninguna hipótesis, pero no hay nada concreto sobre por qué lo mataron y tampoco hay un sospechoso hasta el momento”, expresó.

Eleuterio Espinoza Borba (54) fue reportado como desaparecido desde el pasado 24 de agosto; tres días después, su cuerpo fue encontrado entre malezas, en el área rural de Zanja Pytã, envuelto en carpa y con múltiples heridas de arma blanca, según los intervinientes.

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El lugar del hallazgo del cadáver está situado a unos 20 kilómetros del área urbana de Pedro Juan Caballero, al sur de esta capital departamental, camino a la colonia Fortuna Guazú.