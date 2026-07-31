Aseguran que asentamiento de Canindeyú es refugio de Macho y otros miembros del crimen organizado

De acuerdo a una investigación efectuada por los organismos de seguridad el área total del mencionado asentamiento de Canindeyú es de 6. 835 hectáreas, está en un punto estratégico y tiene salidas directas hacia dos departamentos colindantes Caaguazú y Alto Paraná.

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Durante un relevamiento de datos efectuados a inicios de año en el lugar había 513 viviendas, la mayoría de material cocido y contaba con un área de 2.780 hectáreas de bosques naturales, que según los mismos investigadores son utilizados como refugios de grupos armados.

Fuentes de Gobierno aseguran que actualmente el asentamiento es una zona liberada manejada por paramilitares que se autosustentan con el cultivo masivo de la marihuana, la tala indiscriminada de árboles nativos y el cobro de protección a fugitivos.

De acuerdo con datos manejados por las autoridades nacionales, estos grupos cuentan con potentes armas de guerra como fusiles calibre 7. 62, 5.56, también con rifles calibre .30 y una ametralladora calibre .50.

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Los datos oficiales también indican que los jefes o líderes de la ocupación cuentan con al menos tres camionetas todo terreno y un automóvil para recorrer y mantener el control absoluto del lugar.

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Canindeyú, refugio de Macho

Según los investigadores de la Policía Nacional, el asentamiento 1° de Marzo también se convirtió en el refugio del capo narco más buscado en los últimos tiempos Felipe Santiago Acosta Riveros (44), alias Macho.

Supuestamente, Macho es el jefe mafioso que en un tiempo atrás llegó a monopolizar el acopio de toda la marihuana producida en la región y luego de procesarla se encargaba de enviarla a los mercados de consumo del Brasil.

Paradójicamente, el poder y fama de Macho se acrecentaron enormemente luego de que efectivos militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) se instalarán en el departamento de Canindeyú en abril del 2024, con su base de operaciones establecida en la zona conocida como Britez Cué, en el distrito de Yby Pytá.

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Precisamente, esta es la zona de mayor producción marihuanera actualmente y de donde salieron las casi 90 toneladas de la droga que fue incautada por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) a inicios del 2025, en las proximidades de la ciudad de Saltos del Guairá.

Actualmente todos aseguran que el capo mafioso está oculto en el lugar con una ejército de pistoleros y pese que se cuenta con datos precisos y muy fiables los organismos de seguridad ni siquiera se atreven a ingresar al sitio para confirmar el dato.

Otro dato confirmado por los organismos de seguridad es que los criminales que atacaron con bombas y destruyeron gran parte de la sucursal del banco Itau de Katueté en la madrugada del 30 de octubre del 2025 se ocultaron en el asentamiento 1° Marzo para evitar ser alcanzados y detenidos por la Policía. En aquella oportunidad, los criminales se llevaron US$ 910.000 y unos G. 3.103.000.