Luque: aprehenden a hombre acusado de hurtar partes de ar-condicionados de comercios

Un hombre de 33 años fue aprehendido este miércoles tras ser sorprendido presuntamente con partes de aires acondicionados y otros elementos eléctricos hurtados de un establecimiento comercial en Luque. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 3ª Central de Luque.

El sospechoso fue identificado como Marco Antonio Fernández, quien no cuenta con domicilio fijo y posee antecedentes por hurto agravado en 2023 y 2024. Según la Policía, había salido recientemente de prisión.

El procedimiento se realizó alrededor de las 12:50, sobre las calles 14 de Mayo y Moisés Bertoni, al costado del local comercial Alex S.A. Los agentes acudieron tras una llamada al Sistema 911.

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Detectaron daños en los aires acondicionados

De acuerdo con el informe policial, el encargado del establecimiento, Jorge Daniel Mereles Osorio, se percató de que el aire acondicionado del local no funcionaba. Además, escuchó ruidos y decidió subir a la terraza para verificar qué ocurría.

Desde el lugar observó a Fernández dentro del predio de una vivienda abandonada ubicada al costado del comercio. El hombre tenía consigo una bolsa negra con varios elementos, por lo que se solicitó la intervención policial.

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Los agentes ingresaron al inmueble y procedieron a la aprehensión del sospechoso. Entre las evidencias recuperadas figuran partes de un aire acondicionado, tres portatubos fluorescentes, un portafoco con foco y 11 tomacorrientes.

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Policía investiga otros hurtos

El subcomisario Gustavo Paiva, subjefe de la Comisaría 3ª Central de Luque, señaló que en los últimos 30 días se registraron denuncias vinculadas al hurto de partes eléctricas de aires acondicionados en comercios de la zona.

Según explicó, uno de los casos afectó al local comercial Todo por Kilo, mientras que otro hecho tuvo como víctima a una joyería. La Policía sospecha que el detenido utilizaba como refugio la vivienda abandonada ubicada entre los establecimientos.

Paiva afirmó que, durante la investigación, encontraron en el inmueble varias piezas que coincidirían con elementos denunciados como hurtados. El jefe policial sostuvo además que el sospechoso habría admitido haber ingresado reiteradas veces a la propiedad.

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Buscan llegar a los reducidores

El jefe policial explicó que los delincuentes no solo sustraían los cables de los equipos. También desarmaban los aires acondicionados para extraer materiales como bronce y otros componentes eléctricos que posteriormente podrían ser comercializados.

La Policía informó que comunicó el caso al Ministerio Público y que investiga una posible conexión con una chatarrería cercana, donde presuntamente podrían ser reducidos los materiales sustraídos. El objetivo es identificar a quienes reciben y comercializan estos elementos.

“Es un mal que nunca va a acabar si no hacemos el seguimiento como corresponde”, sostuvo Paiva, al señalar la necesidad de investigar no solo a quienes cometen los hurtos, sino también a los posibles compradores de los materiales.

Fiscalía analiza allanamientos

El procedimiento fue comunicado a la fiscala Sophia Galeano, de la Unidad Penal N.º 8 de Luque. La agente dispuso que Fernández permanezca aprehendido, en libre comunicación y a disposición de su unidad fiscal, además de la remisión de los antecedentes.

La Policía también prevé solicitar allanamientos relacionados con la investigación para determinar dónde eran comercializadas las partes presuntamente sustraídas.