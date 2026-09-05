Asunción: aprehenden a dos hombres con 26 dosis de cocaína

Un procedimiento de agentes de la Comisaría 9ª de Asunción terminó con la aprehensión de dos hombres y la incautación de 26 dosis de cocaína en un sector conocido como “La Lengua”, del barrio Jara.

El operativo se realizó este viernes alrededor de las 18:00, sobre las calles Santiago y Pedro Ciancio, casi Juan Ventre. Los policías realizaban una patrulla preventiva y procedían a verificar a personas que se encontraban en uno de los pasillos de la zona.

Según el informe policial, uno de los sospechosos intentó escapar al advertir la presencia de los agentes. Tras ser reducido, los intervinientes encontraron en su poder dos frascos que contenían las dosis de la sustancia.

Lea más: Cae “dealer cheto” con marihuana VIP, cocaína, Tusi y éxtasis en Ciudad del Este

Cocaína distribuida en 26 “bochas”

El subcomisario Carlos Pereira, de la Comisaría 9ª, explicó que los recipientes eran tubos utilizados habitualmente para guardar pastillas efervescentes. En su interior encontraron 26 pequeñas porciones de una sustancia blanquecina.

Los agentes trasladaron la sustancia hasta el Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional, donde se realizó la prueba de campo. El resultado fue positivo a clorhidrato de cocaína, con un peso total de 21 gramos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con el jefe policial, la cantidad y la forma en que estaba distribuida la droga hacen presumir a los investigadores que podría haber estado destinada a la comercialización en la zona.

Lea más: Video: Senad saca de circulación más de 400 dosis de pasta base en Concepción

Uno quedó detenido y otro fue liberado

Durante el procedimiento, el primer aprehendido habría opuesto resistencia. Según el reporte policial, un segundo hombre que se encontraba con él intentó intervenir para ayudarlo a escapar y habría agredido a los agentes.

Por este motivo también fue aprehendido Franco Sebastián Florentín Agüero, de 26 años. El otro detenido fue identificado como Fernando Sebastián González Herrera, de 30 años, quien tenía en su poder las 26 dosis de la droga, según la Policía.

Ambos fueron sometidos a una consulta en el sistema informático policial y, de acuerdo con el reporte, no registraban antecedentes.

Lea más: Asunción: Senad interviene en la “despensa del chespi”

Investigación apunta a una presunta venta de drogas

Pereira señaló que los dos hombres no realizaron ninguna manifestación ante los agentes durante el procedimiento. Sin embargo, la Policía presume que las dosis estaban destinadas a la venta debido a la cantidad y a su distribución individual.

El jefe policial agregó que los vendedores suelen ocultar las dosis en distintos lugares de la zona, incluso debajo de piedras, para acceder rápidamente a ellas cuando concretan una venta.

En este caso, la intervención permitió encontrar la droga directamente en poder de uno de los sospechosos.

Lea más: “Chespilandia”: Senad desarticula punto de microtráfico en Villa Hayes

Intervención de la Fiscalía

El procedimiento fue comunicado al agente fiscal Deny Yoon, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico. El representante del Ministerio Público dispuso la realización del narcotest y posteriormente ordenó que Fernando González permanezca en carácter de aprehendido.

En cuanto a Franco Florentín, el caso fue comunicado a la fiscala Sandra Ledesma, de la Fiscalía Barrial N.º 9, Unidad N.º 2, quien dispuso su libre circulación.

La investigación continuará para determinar el origen de la droga y establecer si el detenido estaba efectivamente comercializando las dosis en el sector.