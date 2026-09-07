Policiales
07 de septiembre de 2026 a la - 18:51

Imputan a sospechosos de secuestrar y torturar a presunto narcotraficante

Cuatro hombres de pie, con camisetas diversas, alineados y esposados, en un entorno de fondo burdeos con insignias policiales.
Osmar Benjamín Sanabria y otros detenidos fueron capturados en San Lorenzo el 4 de septiembre de 2026.Gentileza

La Fiscalía imputó a los cuatro sospechosos de secuestrar y torturar a un presunto traficante de drogas de San Lorenzo. El hecho se registró el jueves, cuando agentes de Policía inspeccionaron el vehículo en el que se trasladaban los sospechosos, encontrando a la víctima en la cajuela con rastros de golpes y heridas en todo el cuerpo.

Por ABC Color

Osmar Benjamín Sanabria Fleitas, de 20 años, domiciliado en Capiatá, con antecedentes por robo agravado; Pedro Rubén González Rodríguez, de 22 años, domiciliado en Capiatá, con antecedentes por robo; Natanael Segovia Espínola, de 23 años, domiciliado en Capiatá, sin antecedentes, y Pablo Antonio Fernández González, de 27 años, domiciliado en Capiatá, sin antecedentes fueron imputados por la Fiscalía por presunta coacción grave.

El caso se refiere a la sospecha del secuestro y tortura de Carlos Gabriel Jara Olmedo, de 32 años, con antecedentes por homicidio doloso, tentativa de robo agravado, robo, lesión grave y homicidio doloso en grado de tentativa y dos casos de narcotráfico.

El jueves, alrededor de las 22:00, se habría realizado el presunto secuestro de Jara, en la zona de las calles Lucio Carmona y Gerardo Paciello, en el barrio Reducto de la ciudad de San Lorenzo, departamento Central.

El hecho fue alertado a la Policía por vecinos de la zona y ante la presencia policial, los ahora imputados subieron a la víctima al vehículo y huyeron del lugar, iniciándose una persecución hasta que fueron interceptados y aprehendidos, y los intervinientes hallaron dentro del habitáculo del auto al hombre con varias lesiones visibles y rastros de sangre.

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Carlos Gabriel Jara Olmedo, con lesiones visibles, es asistido por agentes de policía uniformados en un entorno tenso.
Carlos Gabriel Jara Olmedo, secuestrado, torturado y luego rescatado por la Policía Nacional en San Lorenzo.

Internación de la víctima e incautación de evidencias

Los sospechosos tenían también una cartera en la que escondían 23 dosis de cocaína, listas para la venta, lo que hace suponer a la Policía que se trató de una puja entre bandas de traficantes.

La víctima, Carlos Gabriel Jara Olmedo, estaba prácticamente inconsciente cuando lo rescataron. Tenía marcas de golpes en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Ahora se encuentra internado en estado de observación.

El procedimiento fue comunicado al fiscal de Narcotráfico de Central, Ranulfo Arnaldo Venialgo, aunque también se dio participación al fiscal penal de San Lorenzo, César Damián Jiménez Cano, quien también dispuso la detención de los cuatro sospechosos y posteriormente los imputó.