Caso Mafe: Juicio entra en su etapa decisiva con semana de alegatos finales

El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Raúl Marecos, Vidal Santa Cruz y Roberto Estigarribia, se constituyó este lunes. Los magistrados tendrán a su cargo la decisión final del proceso contra el principal acusado del feminicidio de María Fernanda Benítez. El crimen ocurrió el 27 de mayo de 2025 y entonces el procesado tenía 16 años.

Este jueves 10, a partir de las 09:00, se iniciarán los alegatos finales del Ministerio Público, la Querella Adhesiva y la Defensa, tras lo cual el Tribunal de Sentencia deberá deliberar y avanzar hacia la Sentencia Definitiva.

El fiscal Fermín Segovia explicó que los alegatos finales se desarrollarán en el siguiente orden: Ministerio Público, Querella Adhesiva y Defensa del acusado.

En una primera parte, las partes deberán exponer sus argumentos respecto a la existencia del hecho y la reprochabilidad del acusado. Una vez concluidas estas exposiciones, los integrantes del tribunal pasarán a deliberar sobre estos puntos.

Si los magistrados consideran acreditada la existencia del hecho y la reprochabilidad del acusado, se dará paso a una segunda etapa, en la que las partes formularán sus alegaciones finales respecto a la individualización de la sanción aplicable.

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Posteriormente, el tribunal volverá a deliberar para finalmente emitir la Sentencia Definitiva, conforme al procedimiento establecido en los artículos 377 y 427, numeral 9, del Código Procesal Penal, según explicó Segovia.

El proceso se desarrolla bajo carácter reservado debido a que el acusado era menor de edad al momento de los hechos.

En caso de una eventual condena, se aguarda la aplicación de una sanción de hasta ocho años de privación de libertad, considerada la máxima prevista para un adolescente que haya cometido un crimen.

De esta manera, la jornada del jueves 10 será clave para el proceso, ya que comenzarán los alegatos finales y, posteriormente, los jueces deberán analizar las pruebas y argumentos presentados por las partes antes de adoptar una decisión.