Juicio reservado por el crimen de María Fernanda Benítez entra en etapa de incidentes y aún no inicia

Así lo confirmó la fiscal Noelia Montanía, quien explicó que el Tribunal de Sentencia se encuentra deliberando sobre planteamientos realizados por la Fiscalía, la querella y la defensa.

La representante del Ministerio Público señaló que durante la jornada se desarrolló la primera fase procesal, en la que las partes formularon pedidos de inclusión y exclusión de medios probatorios antes del inicio formal del juicio.

Según detalló Montanía, la Fiscalía presentó un incidente de inclusión probatoria respecto a elementos que llegaron a conocimiento del Ministerio Público con posterioridad a la presentación de la acusación. Por su parte, la querella también ofreció nuevas pruebas mediante un incidente.

En cuanto a la defensa, indicó que en algunos puntos se allanó a la incorporación de las pruebas, aunque también solicitó la exclusión de un acta de procedimiento fiscal. Sobre ese planteamiento es que actualmente se encuentra deliberando el Tribunal de Sentencia.

La fiscal aclaró que, independientemente de la decisión que adopten los jueces sobre los incidentes, el juicio no quedará suspendido. Explicó que el tribunal debe dictar una resolución sobre cada planteamiento y, posteriormente, dar inicio al juicio propiamente dicho.

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Montanía precisó que esta fase corresponde a una etapa de control jurisdiccional en la que el tribunal ejerce un control horizontal sobre las presentaciones de las partes y tiene la potestad de incluir o excluir los medios probatorios que serán utilizados durante el debate.

Consultada sobre si el juicio ya comenzó oficialmente, respondió que todavía no, y que ello ocurrirá recién una vez que sean resueltos todos los incidentes pendientes.

Respecto a la presencia del acusado, confirmó que el adolescente compareció acompañado de dos abogados defensores particulares, profesionales independientes designados por su entorno.

El tribunal que juzga al sospechoso

El proceso se desarrolla en la sede judicial de Coronel Oviedo, debido a que el hecho investigado ocurrió en esta ciudad. El tribunal encargado de juzgar al adolescente está integrado por los jueces Raúl Marecos, Vidal Santa Cruz y Roberto Estigarribia.

La acusación fiscal

El Ministerio Público sostiene la acusación por feminicidio y aborto. La Fiscalía considera que, además de causar la muerte de María Fernanda Benítez, el acusado habría provocado también la muerte del feto que la joven llevaba en su vientre.

Aunque el feminicidio es el hecho de mayor gravedad dentro del marco penal, la pena máxima aplicable en este caso es de hasta ocho años de privación de libertad, debido a que el procesado era adolescente al momento de los hechos.

Antecedentes del caso

El asesinato de María Fernanda Benítez ocurrido entre el 27 de mayo y cuyo cuerpo fue encontrado el 31 del mismo mes del año pasado, conmocionó a Coronel Oviedo y a todo el país. La joven fue hallada sin vida y las investigaciones posteriores revelaron que se encontraba embarazada.

La Fiscalía sostuvo desde el inicio que el principal sospechoso era un adolescente con quien la víctima mantenía una relación. La investigación derivó en la acusación por feminicidio y aborto, además de la apertura de procesos contra varios adultos por presuntas conductas vinculadas al hecho.

En paralelo al juicio reservado del adolescente, también se desarrolló un juicio oral para los adultos acusados de diferentes hechos relacionados con el caso. En esa causa, el Ministerio Público presentó sus alegatos finales y solicitó penas para los procesados, mientras que la querella adhesiva formuló pedidos de condena más elevados para algunos de ellos.

La modificación legal que endureció las sanciones para adolescentes infractores fue aprobada después de este caso y no puede aplicarse retroactivamente, por lo que el proceso continúa bajo la normativa vigente al momento del crimen.

A la espera de la resolución

Hasta el cierre de esta edición, el Tribunal de Sentencia continuaba deliberando sobre los incidentes planteados por las partes. Una vez emitida la resolución, se prevé que se declare abierto oficialmente el juicio oral reservado y se inicie la producción de pruebas en la causa considerada una de las más sensibles y seguidas por la opinión pública en los últimos años en Coronel Oviedo.