25 de Diciembre: automóvil con cuatro pasajeros atropella una barrera policial

El suceso se produjo en la madrugada de este martes, aproximadamente a las 03:00, sobre la ruta PY03, en la jurisdicción de la colonia Mboiy del distrito de 25 de Diciembre, departamento de San Pedro, indica el informe policial.

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El reporte señala que un automóvil de la marca Toyota, modelo Vitz, color plateado, con placa N° AASC957, con cuatro ocupantes, atropelló la barrera policial para luego ingresar en un camino vecinal con la intención de escaparse de los uniformados.

Sin embargo, los policías fueron alertados por personas que vieron que tres personas descendieron de un automóvil e ingresaron en una zona boscosa, mientras que el conductor del rodado había utilizado un trayecto alternativo para retomar la ruta principal PY03 con dirección a Asunción. Finalmente, fue detenido aproximadamente a las 05:30, en la ciudad de Arroyos y Esteros, departamento de Cordillera.

Seguidamente, alrededor de las 09:30, los otros tres que habían abandonado el automóvil fueron localizados y aprehendidos en una zona boscosa de la compañía San Francisco, de la misma jurisdicción.

Tres de los cuatro aprehendidos tienen antecedentes policiales

Uno de los aprehendidos fue identificado como Valentín Bogarín Villalba (52), domiciliado en el asentamiento Morombí 1 del distrito de Liberación. Cuenta con orden de captura por un hecho de robo agravado.

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Otro detenido es Teresio Godoy (45), con antecedente penal por robo agravado, ocurrido en 2025. El tercero se trata de Cristian Vera Colmán (28), domiciliado en Asunción, con antecedentes penales por robo agravado, año 2024, y robo agravado, año 2026.

El cuarto aprehendido es el conductor del vehículo, identificado como Domingo Romero Duarte (49), con domicilio en el barrio Yukyry de Luque. No cuenta con antecedentes.

Elementos incautados

Del poder de los mismos fueron incautados una escopeta calibre 12 mm, con 12 cartuchos sin percutir; un revólver calibre 22 mm, de la marca Deberman Extra, de color negro, con diez proyectiles; además de pinzas, una varilla de hierro tipo pata de cabra, prendas de vestir varias, mochilas, quepis, guantes, aparatos celulares, entre otros.

Tres de los detenidos en este suceso fueron remitidos a la Comisaría 8ª de Santaní, por orden del fiscal interviniente, Rusbell Benítez, mientras que el chofer y el vehículo incautado quedan a cargo de la Fiscalía de Arroyos y Esteros.