Capturan a un policía en una operación antidrogas en Luque

El policía capturado en Luque por narcotráfico es el suboficial segundo Denis Javier Vera Peralta, de 26 años, personal de la Dirección de Policía de Alto Paraná.

El agente fue capturado en la noche del lunes en una persecución en el Tercer Barrio de mencionada ciudad, en el departamento Central.

El procedimiento fue efectuado por policías de la División de Inteligencia Antidrogas del Departamento Antinarcóticos.

El suboficial fue arrestado cuando manejaba un automóvil Toyota Premio plateado, año 2005, con chapa AACS 810.

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El vehículo fue perseguido desde que salió de una casa que ya estaba bajo vigilancia hace una semana.

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Evidencias incautadas en operativo contra el narcotráfico en Luque

Los policías de Antinarcóticos, una vez que detuvieron a su colega en la calle, regresaron a la vivienda y allanaron la propiedad, con acompañamiento del fiscal de Narcotráfico de Central, César Alberto Sosa Ayala.

Adentro, hallaron 31 kilos de marihuana tipo ice envasada al vacío, 5 kilos de capullos de marihuana envasados al vacío y 16 kilos de marihuana tipo dry.

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El policía detenido dijo que supuestamente fue contratado por un despachante aduanero de Ciudad del Este para acompañar hasta esa casa y recibir en el lugar una carga que supuestamente él no sabía que era de drogas.

Ahora el policía debe suministrar a la Fiscalía la identidad de su supuesto contratante o de lo contrario podría ser procesado por tenencia y por comercialización de drogas.