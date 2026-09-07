Nexus II: captura de Dionisio Cáceres cierra una etapa y encamina tercera fase

Durante la conferencia de prensa, el comisario Mario Vallejos, jefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, detalló que la captura de Dionisio Manuel Cáceres (38) se dio tras un trabajo de inteligencia de varias semanas en conjunto con el Ministerio Público. El hombre, que se encontraba prófugo, fue localizado en una residencia junto a su pareja, quien cumple prisión domiciliaria en ese mismo sitio.

Cuando se desplegó la Operación Nexus II ya en febrero de este año, la Policía señalaba a Cáceres Cabrera como un empresario deportivo, quien, en complicidad con el exarquero de Olimpia Víctor Hugo Centurión, habrían utilizado al fútbol para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

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“Hemos obtenido elementos que confirman la hipótesis que manejamos con el Ministerio Público, la vinculación de esta persona dentro de un eslabón bastante considerable en el tráfico internacional de estupefacientes”, explicó Vallejos.

Si bien, se menciona a Cáceres Cabrera como supuesto exsecretario de Sebastián Marset, el comisario Vallejos señaló que, “dentro de la objetividad somos muy prudentes en tratar de administrar las informaciones sensibles en forma de poder resguardar también la investigación”. En ese sentido, el jefe policial puntualizó el rol específico del ahora detenido, en base a los elementos hasta ahora recolectados.

“Le tenemos como la parte logística y financiera (...) activando bastante en la parte operacional para poder traer y enviar justamente estupefacientes a nivel internacional”.

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Consultado sobre los lazos de los investigados con el fútbol y los clubes locales, el jefe policial aseguró que la investigación sigue abierta. “Nosotros no descartamos la vinculación que pueda existir de personas vinculadas al mundo deportivo”, señaló Vallejos.

Finalmente, afirmó que con la información y evidencias recogidas en esta segunda etapa del operativo, se espera avanzar rápidamente. “Consideramos que en un poco tiempo podamos tener la tercera fase en ese sentido”, dijo.

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Allanamientos en Guarambaré: golpe de US$ 1,5 millones

De la conferencia también participó, el comisario Luis López, jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado, quien brindó detalles sobre la Operación Drop, ejecutada el último sábado, enfocado en desarticular una red de microtráfico y lavado de activos que operaba en el departamento Central.

En estos allanamientos se logró la detención de cuatro personas ligadas de forma directa a la organización. Las autoridades concretaron la incautación de tres inmuebles, vehículos, dosis de cocaína y marihuana, armas de fuego y dinero en efectivo. Según los investigadores, esta banda tenía influencia directa en Capiatá, Guarambaré, Itá y J. Augusto Saldívar.

“Hemos dado un golpe bastante importante. Creemos que oscilan aproximadamente un millón quinientos mil dólares, aproximadamente, lo que fue incautado de esta estructura que se estaba formando en la zona central”, puntualizó López. A partir de ahora, la Policía inicia una nueva etapa investigativa para rastrear las conexiones nacionales e internacionales de este grupo.

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