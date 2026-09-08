Incautan uniformes tácticos y parches policiales falsificados en local de Asunción

En el marco de una investigación por el uso indebido de marcas e insignias oficiales, personal del Departamento Especializado contra la Violación de los Derechos Intelectuales, bajo la dirección del Ministerio Público, llevó a cabo este martes un allanamiento en un local comercial situado sobre la avenida Colón, en la capital del país.

Durante el procedimiento, las autoridades lograron confiscar un importante lote de elementos de uso militar y policial que carecían de los respaldos legales y regulatorios correspondientes.

Entre los artículos incautados figuran 500 parches e insignias, los cuales comprenden portanombres, graduaciones, escudos y banderas distintivas.

Asimismo, el operativo permitió el decomiso de:

Decenas de conjuntos de uniformes tácticos, de operaciones, de servicio y prendas de piloto.

31 chalecos reflectivos con la inscripción “Policía Nacional” que carecían del código QR regulatorio obligatorio.

Accesorios como kepis, sombreros, camperas y pantalones tácticos.

Stickers y placas identificatorias institucionales.

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Por disposición de la fiscala a cargo de la causa, la totalidad de los uniformes y distintivos fue incautada y trasladada de manera inmediata hasta la sede del Ministerio Público, donde continuarán las investigaciones para determinar la procedencia de los materiales y la posible imputación de los responsables por comercialización ilegal de insignias oficiales.