Investigan supuesto homicidio tras una ronda de tragos en Villarrica.

Un hombre identificado como Reinaldo Ramírez González (39), fue encontrado muerto en el patio de una vivienda del barrio Centro de Villarrica, luego de haber compartido una ronda de bebidas con otras personas.

La Fiscalía investiga el caso como un supuesto homicidio doloso y ya detuvo a un tercer sospechoso, luego de que los dos primeros aprehendidos fueran liberados por falta de elementos en su contra.

Según los datos de la investigación, un ciudadano de nombre Osmar Antonio Espinoza Benítez (42) le manifestó a su padre que había encontrado el cuerpo sin vida de Ramírez en el fondo de la propiedad.

Agentes policiales acudieron al lugar y constataron la presencia del hombre tendido boca abajo, con manchas de sangre, golpes en la cabeza y escoriaciones en el cuello.

Según el relato proporcionado inicialmente a los investigadores, la víctima había llegado hasta la vivienda para compartir bebidas alcohólicas con Osmar Espinoza. El propietario del inmueble, Oscar Heber Espinoza Gómez (66), manifestó que posteriormente se retiró a dormir, mientras su hijo y Ramírez continuaron consumiendo bebidas.

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Durante la noche, de acuerdo con los primeros datos recabados por la Policía, la víctima habría tenido un altercado con otra persona conocida con el apodo de “Yosii”. Este individuo fue mencionado inicialmente como posible responsable de una agresión con un objeto punzante.

No obstante, la causa de muerte todavía no fue establecida de manera definitiva. El médico forense que intervino en el procedimiento señaló como diagnóstico probable un traumatismo craneoencefálico, por lo que el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Asunción para la realización de estudios que permitan determinar con precisión cómo se produjo el fallecimiento.

Liberados luego de horas de la detención

Tras el hallazgo, el Ministerio Público dispuso inicialmente la aprehensión de Oscar Heber Espinoza y su hijo Osmar Antonio Espinoza, debido a que ambos se encontraban en la vivienda donde fue encontrado el cadáver y habían compartido con la víctima.

Los dos hombres fueron trasladados hasta la sede policial, mientras los investigadores y la Fiscalía avanzaban en la recolección de información sobre lo ocurrido durante la noche y madrugada previas al hallazgo.

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Sin embargo, posteriormente ambos fueron puestos en libertad por disposición del Ministerio Público, al no encontrarse elementos suficientes que los vincularan con el supuesto homicidio. Los dos habían prestado colaboración a los investigadores y aportado información que permitió orientar las pesquisas hacia otras personas.

Detienen a tercer sospechoso

En el marco de la investigación, agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de la Regional Guairá localizaron el lunes a un hombre de 42 años que contaba con una orden de detención relacionada con la causa.

Se trata de Julio Alcides Menzel Oviedo, quien fue localizado sobre la calle Presidente Hayes casi San Roque González, en el barrio Centro de Villarrica.

De acuerdo con el informe policial, al momento de ser ubicado, el hombre manifestó no contar con cédula de identidad y proporcionó inicialmente un nombre que no pudo ser corroborado. Ante esta situación, fue trasladado hasta la base policial para establecer formalmente su identidad.

Personal de Criminalística realizó posteriormente la verificación de sus huellas dactilares mediante el Sistema AFIS, procedimiento con el que se logró confirmar su identidad.

Una vez recibida la orden de detención emitida por el Ministerio Público, los agentes procedieron a hacerla efectiva. Menzel Oviedo fue trasladado posteriormente a la Comisaría 3ª Centro, luego de ser sometido a una inspección médica en el Hospital Regional de Villarrica, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

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El detenido registra antecedentes por tenencia de marihuana en 2014 y 2021, además de antecedentes por hurto agravado y reducción correspondientes al año 2019.

La Fiscalía deberá ahora determinar cuál fue la participación que habría tenido el detenido en el hecho y establecer, con base en las evidencias y pericias, las circunstancias en que se produjo la muerte de Ramírez.

Los investigadores también deberán esclarecer qué ocurrió durante las horas posteriores a la ronda de tragos, identificar a las personas que estuvieron con la víctima y determinar si las lesiones constatadas guardan relación con una agresión. Mientras continúan las diligencias, el Ministerio Público aguarda los resultados de los estudios forenses que serán fundamentales para establecer la verdadera causa de muerte y avanzar en la investigación del supuesto homicidio.