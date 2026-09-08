Rolón designa a fiscales para investigar causa penal en caso Hugo Javier

Este martes, el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández, emitió una resolución por la cual se conforma un equipo de trabajo de agentes fiscales para intervenir en la causa que involucra al exgobernador de Central Hugo Javier González, quien se encuentra internado tras sufrir un presunto accidente cerebrovascular (ACV) en la cárcel.

Según el Ministerio Público, los agentes asignados son Luis Fernando Chamorro Candia y Sonia Sanguinés, mientras que las investigaciones también estarán coordinadas por Lourdes Samaniego, fiscal Adjunta encargada del Área II. La institución tiene la posibilidad de crear este tipo de equipos para el “abordaje e intervención en causas de mayor complejidad o trascendencia”.

Ya previamente, el Ministerio Público abrió una investigación para determinar lo ocurrido en la celda y definir las causas de los golpes que presentaba el exgobernador.

Según un comunicado emitido hoy, la conclusión preliminar de los investigadores es que los golpes fueron productos de una caída accidental en el sanitario de su celda, señalando factores como la poca iluminación en la celda y la ausencia de heridas defensivas que pudieran sugerir que hubo un acto de agresión.

Lea más: La hipótesis preliminar de la Fiscalía sobre las lesiones de Hugo Javier

Caso Hugo Javier

Hugo Javier González, exgobernador del departamento Central condenado a prisión por desvío de fondos públicos, fue trasladado a un hospital desde su lugar de reclusión el fin de semana pasado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El expolítico fue trasladado el domingo, en horas de la noche, al Hospital General de Barrio Obrero, en Asunción, luego de que su compañero de celda en la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza alertara a los guardias penitenciarios sobre la situación.

Hasta ahora González permanece internado en estado delicado en el Hospital Nacional de Itauguá (HNI), desde donde se reportó que sufre una complicación en su delicado cuadro clínico tras detectarse una infección por meningitis bacteriana.

El hallazgo se concretó mediante el análisis del líquido cefalorraquídeo extraído a través del catéter cerebral que le fue instalado para monitorear y aliviar la presión intracraneana. Los estudios de laboratorio confirmaron la presencia de Streptococcus pneumoniae -neumococo-.

Lea más: Cuadro de meningitis complica salud de Hugo Javier: ¿cuáles son los pasos a seguir?