Vecinos de Ñemby cuestionan a fiscal por liberar sospechoso de varios robos

Vecinos de Ñemby cuestionan la decisión que, según denuncian, tomó el fiscal Luis Peralta de disponer la liberación de un hombre detenido por la Policía luego de ingresar presuntamente a varias viviendas de la zona. Los pobladores sostienen que existían registros de cámaras de seguridad y otros elementos que vinculaban al sospechoso con los hechos.

Luis Aguilar, uno de los vecinos afectados, relató que hace aproximadamente ocho días ingresaron a su vivienda y se llevaron la bicicleta de su hijo. En ese momento no realizaron una denuncia porque desconocían quién había cometido el hecho.

La situación cambió este jueves, cuando alrededor de las 6:20 comenzó a sonar la alarma instalada recientemente en la vivienda. La esposa de Aguilar verificó la aplicación del sistema y observó a un hombre sobre la muralla de la propiedad.

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La Policía detuvo a cuatro personas

Tras la activación de la alarma, los responsables de la empresa de seguridad se comunicaron con la familia. Los vecinos también alertaron a la Policía y proporcionaron los datos obtenidos mediante el sistema de seguridad.

Según Aguilar, los agentes realizaron un rastrillaje por la zona y posteriormente lograron retener a cuatro personas. Los sospechosos fueron trasladados hasta una dependencia policial para las averiguaciones correspondientes.

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El vecino afirmó que uno de los detenidos habría reconocido que ingresó a la vivienda y que también fue quien sustrajo la bicicleta de su hijo. El biciclo posteriormente fue recuperado por los agentes.

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Vecinos cuestionan decisión de la Fiscalía

Aguilar manifestó que la familia debía presentarse en la Fiscalía para ratificar la denuncia y aportar los elementos necesarios para la investigación. Sin embargo, sostuvo que el fiscal Luis Peralta dispuso la liberación del detenido antes de que se concretara esa diligencia.

“La Fiscalía le liberó prácticamente en el momento y la Policía estuvo toda una mañana haciendo su gestión, su rastrillaje acá por la zona. Sin embargo, el fiscal, en una llamada, liberó”, afirmó el vecino.

Además, denunció que el hombre habría recuperado los objetos que utilizaba para ingresar a las viviendas. Aguilar dijo que su cuñado estuvo en la comisaría y presenció el procedimiento posterior a la decisión fiscal.

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Reclaman una explicación

Los vecinos cuestionan que el procedimiento policial haya quedado, según su percepción, sin consecuencias luego de la liberación. También reclaman conocer los fundamentos de la decisión adoptada por el Ministerio Público.

“Eso queremos saber: el motivo o que ellos aleguen. Porque ellos pueden alegar muchas cosas, pero nosotros también alegamos que violentaron nuestra privacidad, entraron a nuestra casa”, sostuvo Aguilar.

El poblador afirmó además que no se trataría de un hecho aislado, ya que, según su denuncia, las viviendas fueron vulneradas en más de una ocasión.

Los vecinos esperan que la Fiscalía explique por qué se dispuso la liberación y qué elementos serán considerados para determinar la responsabilidad del sospechoso. Hasta el momento, en la información proporcionada, no consta la versión del fiscal Luis Peralta sobre el procedimiento.