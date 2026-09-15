Carapeguá: impulsan campaña de prevención “Jóvenes sin drogas”

El objetivo de las charlas es fortalecer en los adolescentes las habilidades personales y sociales para tomar decisiones saludables, desarrollar un proyecto de vida y prevenir el consumo de drogas mediante cinco pasos para el éxito. La primera jornada se desarrolló en la centenaria Escuela República de Nicaragua.

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Durante la jornada, los estudiantes participaron en actividades lúdicas y dinámicas grupales, a través de las cuales trabajaron en el reconocimiento de factores protectores frente al consumo de drogas.

Los estudiantes también recibieron orientación sobre el autocontrol para evitar el consumo de drogas, la definición de metas personales, así como la importancia de la disciplina y el compromiso con una vida saludable.

La iniciativa de las charlas “Jóvenes sin drogas” surgió de una cooperación interinstitucional entre la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Cámara de Senadores, la Secretaría Municipal de Prevención de Adicciones, la Codeni, la Junta Municipal de Carapeguá y la Supervisión de Apoyo Técnico-Pedagógico del Área Educativa 08-09.

Preocupa normalización del consumo de drogas

El Director de la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos en la Cámara de Senadores, Rubén Rolón, destacó la importancia de involucrar a toda la comunidad educativa, incluidos padres, docentes y estudiantes, ante la preocupante normalización del consumo de sustancias en algunas comunidades.

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Las actividades formativas estuvieron a cargo del ingeniero Juan García Miró y de los técnicos Juan Luján y Osvaldo Olmedo, funcionarios de la Comisión de Prevención del Senado.

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Carapeguá tiene oficina de la Secretaría de Prevención

Por su parte, la concejal municipal Margarita Miró (PLRA), impulsora de la creación de la Secretaría Municipal de Prevención de Adicciones, explicó que la iniciativa es resultado de una cooperación interinstitucional que comenzó en noviembre del año pasado, con una asesoría legislativa sobre la Ley Nº 6800/2021, que crea el Consejo y la Secretaría Municipal de Prevención y Tratamiento de Adicciones.

Asimismo, mencionó la Ley Nº 7104/2023, que declara emergencia nacional en materia de consumo de sustancias psicoactivas en Paraguay y establece la necesidad de articular acciones de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social.

“Ya hemos creado nuestra Secretaría de Prevención en Carapeguá y ahora iniciamos estas actividades de concienciación dirigidas a los jóvenes de todas las instituciones educativas de Carapeguá”, expresó la edil.

El supervisor del Área Educativa 08-09, magíster Carlos Báez, destacó que las jornadas de sensibilización en escuelas y colegios responden a los lineamientos del Plan SUMAR, impulsado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para la prevención de las adicciones.

El ciclo de charlas también se llevó a cabo en las instituciones educativas de las compañías Aguai’y y Tajy Loma, en los turnos mañana y tarde. En las próximas semanas, las actividades continuarán en otros centros educativos de Carapeguá.