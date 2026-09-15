Luque: cae presunto autor de cuatro hurtos tras ser identificado por cámaras

Agentes de la Comisaría 3ª Central lograron aprehender a un hombre de 29 años durante la madrugada de este lunes en el barrio Centro de Luque. El sospechoso es investigado por su presunta participación en al menos cuatro hechos de hurto registrados en la zona.

El comisario Gustavo Paiva, jefe de la dependencia policial, señaló que el hombre era buscado desde hace varios días y que los investigadores lograron identificarlo mediante imágenes de cámaras de circuito cerrado.

El procedimiento se realizó alrededor de las 2:00 sobre las calles Valeriano Zeballos, entre Cerro Corá e Iturbe. El aprehendido fue identificado como Enrique Nicolás Rolón González, de 29 años.

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Lo identificaron mediante cámaras

Según Paiva, el sospechoso había protagonizado tres golpes anteriores en el sector céntrico y se caracterizaba por desplazarse principalmente durante la madrugada. Los investigadores revisaron imágenes de circuito cerrado y lograron obtener registros en los que se observaba con mayor claridad su rostro.

El jefe policial explicó que, en una de las grabaciones, el hombre ya no llevaba el tapabocas ni el “canguro” que presuntamente utilizaba durante los hechos. Esto permitió reforzar la identificación y orientar el seguimiento policial.

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“Era una persona bastante escurridiza”, manifestó Paiva, quien destacó el trabajo de seguimiento realizado por los agentes de la Comisaría 3ª de Luque.

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Tenía herramientas para violentar locales

Durante la aprehensión, los policías incautaron una mochila verde y una bolsa multicolor que contenían varias herramientas: alicate, pinza, destornillador, barreta, un cuchillo de mesa y una campera roja.

El comisario Paiva indicó que algunas de estas herramientas podrían haber sido utilizadas para forzar puertas y accesos de locales comerciales. También señaló que el sospechoso habría reconocido su participación en algunos de los hechos luego de que los agentes le exhibieran las imágenes obtenidas mediante el circuito cerrado.

La Policía maneja información de que algunos de los objetos sustraídos posteriormente fueron comercializados nuevamente. Entre las evidencias mencionadas figura un parlante JBL de gran tamaño.

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Investigan cuatro hurtos

Paiva confirmó que existen cuatro denuncias relacionadas con locales a los que presuntamente habría ingresado el sospechoso. Los investigadores cuentan, según indicó, con denuncias y registros de cámaras que forman parte del seguimiento.

El modus operandi habría consistido en ingresar durante la madrugada, aprovechando la escasa circulación de personas. La Policía reforzó la vigilancia en esos horarios hasta que finalmente logró ubicarlo.

Al momento de la intervención, Rolón González habría intentado escapar y agredió a los agentes con golpes de patada, según el informe policial. Finalmente, fue reducido y trasladado a la dependencia policial.

Quedó a disposición de la Fiscalía

El procedimiento fue comunicado al agente fiscal de turno de la Unidad Penal N° 9 de Luque, Augusto Ledesma, quien dispuso que el aprehendido permanezca en la comisaría y sea presentado este lunes ante el Ministerio Público.

Las evidencias incautadas también serán remitidas a la Fiscalía para su análisis y eventual vinculación con los hechos investigados.