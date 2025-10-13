Senad promete “investigación interna” sobre supuesta filtración, pero señalados seguirán en sus cargos

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, comentó sobre un informe de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU, por sus siglas en inglés) de la Policía Nacional que parece confirmar la hipótesis de que filtraciones desde la fuerza antidrogas permitieron al presunto narcotraficante brasileño Ronaldo Mendes Nunes evitar caer capturado en un operativo en diciembre de 2023.

El informe incluye registros de “chats” entre el entonces diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, Partido Colorado) y su sobrina Lizany Solís Gomes – funcionaria del Ministerio Público - en las que ambos presumiblemente hacen referencia a contactos relacionados al fallido operativo del 8 de diciembre con altos mandos de la Senad como Abel Pintos, comandante de Fuerzas Especiales; Cristian Amarilla, director de Inteligencia; y Hugo Baptista, director general.

SIU-Policía argumenta que es posible que Solís Gomes haya accedido a información confidencial que transmitió a su tío, lo que habría permitido que Nunes Gomes, quien se hallaba en un inmueble del diputado Gomes, lograra escapar.

El senador opositor Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) publicó hoy en redes sociales una imagen de un evento social en la que se observa a Aldo Pintos y a Hugo Baptista con Lizany Solís y Larissa Gomes, hija del fallecido diputado “Lalo” Gomes.

“Investigación interna”

Con relación a los datos revelados por SIU-Policía, el ministro Rachid dijo que se hará una “investigación interna” previa a la eventual apertura de un sumario, pero enfatizó que los elementos están a disposición del Ministerio Público y que a la Fiscalía corresponde realizar eventuales acciones que vayan más de lo administrativo.

Agregó que “se presume la inocencia” de los funcionarios de la Senad “hasta que el Ministerio Público encuentre elementos que los vincule con algún hecho punible” y que, por lo tanto, estos permanecerán en sus cargos por el momento.

“Si hubo contactos con personas dentro de la administración pública y esto evitó que un objetivo nuestro sea aprehendido, el Ministerio Público debe determinar quiénes hablaron antes y el contenido de esas conversaciones”, añadió.

El 8 de diciembre de 2023, Ronaldo Mendes Nunes huyó del inmueble de los Gomes en un vehículo que aparentemente era conducido por el mismo Eulalio Gomes.

Se presume que el equipo encargado de las tareas de vigilancia a cargo del operativo se percató de esa situación. Sin embargo, al momento de interceptar el vehículo, habrían reconocido a quien iba al mando y optaron por dejarlos huir, según el informe de SIU-Policía en manos de la Fiscalía.