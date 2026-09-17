Imputan por el feminicidio de Nancy Castillo a su pareja

Nancy Castillo, de 37 años, ingresó el domingo al Hospital Materno Infantil de Capiatá con una herida de bala a la altura del rostro el lunes último. Debido a la gravedad de la herida, fue trasladada al Hospital del Trauma de Asunción, donde tras dos días internada, falleció a raíz de la herida.

Su pareja, Edgar Ayala Valdez, de 29 años, fue detenido el día en el que la mujer se internó. Ambos vivían en una vivienda del barrio San Miguel II, en Capiatá. El incidente que produjo la herida a Nancy habría ocurrido el domingo.

Ayer la fiscala a cargo del caso, Carolina Martínez emitió la imputación por presunto feminicidio de Nancy Castillo. Según argumentó la agente, hay elementos de sospecha de que el día de incidente hubo una discusión, una agresión por parte del hombre a la mujer y un posterior forcejeo que terminó con el disparo en el rosto de Nancy.

Agregó además que la discusión y pelea se originó porque Nancy tenía intenciones de abandonar la vivienda, de acuerdo a como encontraron las pertenencias de la misma guardadas como para dejar la casa dentro de bolsas y envueltas en sábanas.

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Prisión preventiva para el sospechoso

También en la vivienda encontraron una escopeta de fabricación casera, la cual fue la que causó la herida a la mujer que acabó con su vida.

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También la fiscala sostiene en la imputación que existen denuncias anteriores que determinan que la víctima atravesó un ciclo de violencia, lo que también la habría motivado a tomar la decisión de dejar la vivienda.

La fiscala solicitó la prisión preventiva del imputado en el Centro Nacional de Prevenidos o en el centro reclusorio más adecuado.