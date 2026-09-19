Pelea entre compañeros de trabajo termina en tragedia en Corpus Christi

La víctima del brutal asesinato ocurrido en Corpus Christi fue nativo identificado como Bruno Benítez, de 22 años, mientras que el presunto homicida sería el ciudadano brasileño Delaima Junior Verissimo (19).

Víctima y supuesto victimario son empleados del establecimiento conocido como Granja La Unión de la colonia Santa Lucia de Corpus Christi, muy cerca de la frontera con el Brasil.

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De acuerdo con las averiguaciones efectuadas por los agentes de la comisaría jurisdiccional, en la noche del viernes los empleados de la granja estaban participando de un encuentro, en el que presumiblemente, se consumió abundante alcohol.

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Ya en horas de la madrugada, los trabajadores se retiraron para descansar en unas habitaciones compartidas, que están ubicadas en mismo el predio de la firma. Según los uniformados, en ese momento habría aparecido una mujer en escena.

Y aparentemente, Bruno y Delaima se enfrascaron en una feroz pelea con cuchillos por la atención de la mujer. El joven nativo se llevó la peor parteal sufrir un corte profundo en el cuello que le provocó la muerte casi de manera instantánea.

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Tras crimen en Corpus Christi, sospechoso huyó hacia el Brasil

El filo del puñal cercenó las arterias principales de la víctima, lo que provocó un profuso sangrado por toda la habitación con su sangre antes de caer inerte sobre la cama.

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En tanto, el presunto homicida envainó su arma y escapó del lugar presumiblemente con destino hacia la frontera con Brasil, según explicaron los investigadores.