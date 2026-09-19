Prosigue investigación sobre supuesto intento de compra de combustible con cheques robados

Este sábado, el Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional realizaron nuevas diligencias en el marco de la investigación de un supuesto hecho de intento de estafa por el cual fueron detenidas ayer, viernes, tres personas acusadas de haber intentado comprar grandes cantidades de combustible con cheques robados.

El fiscal a cargo del caso, Federico Leguizamón, explicó hoy a ABC Color que el procedimiento de hoy se realizó en prosecución de la investigación que llevó a la detención de los tres sospechosos, aunque no entró en detalles sobre lo realizado hoy.

Los detenidos – dos hombres y una mujer – son acusados de haber intentado adquirir 70.000 litros de combustible de un emblema de la ciudad de Pirayú utilizando cheques que habían sido robados a un empresario en agosto.

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Se presume que el objetivo de los sospechosos era revender el combustible al por menor en el mercado negro, a precios más bajos que los del mercado.

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Denuncias de otros hechos

Un trabajo de inteligencia permitió a los investigadores montar un operativo que permitió la detención de los sospechosos cuando estos habían recibido una primera parte de la carga de combustible, unos 35.000 litros que fueron descargados en tanques de combustible en un galpón.

El fiscal Leguizamón comentó que, si bien la investigación aún es “incipiente”, la Fiscalía ya ha recibido denuncias relacionadas a otros hechos que podrían involucrar a los mismos sospechosos y un ‘modus operandi’ similar.