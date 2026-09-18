Buscaban comprar 100.000 litros de combustible con cheque robado y fueron detenidos

Agentes del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional detuvieron este viernes a dos hombres y una mujer, acusados de integrar un esquema dedicado a la compra fraudulenta de combustibles a gran escala.

La banda criminal pretendía cerrar la compra de unos 100.000 litros de combustible utilizando un cheque robado a un empresario que fuera víctima de los tortoleros hace un mes.

La intención de los delincuentes era descargar el combustible en un depósito clandestino para luego aparentemente revenderlo al por menor en el mercado negro a precios más bajos que los del mercado.

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El operativo policial se concretó en el momento exacto en que los sospechosos pactaron un encuentro con la empresa proveedora de combustible para supuestamente concretar la transacción financiera. Según los datos brindados por el comisario principal Luis López, jefe del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado, los detenidos cayeron tras un trabajo de seguimiento.

Aclaró que la chequera robada ya había sido anulada por el banco de plaza. Al percatarse de la maniobra fraudulenta, se dio aviso a los investigadores, lo que permitió montar un operativo en plena vía pública dentro de los vehículos en los que se desplazaban.

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Robo a empresario y el hallazgo de un depósito clandestino

El origen de la causa se remonta a un caso de hurto agravado ocurrido un mes atrás en el microcentro de Asunción, cuando un empresario fue víctima de una tortoleada mientras cenaba con su familia en un restaurante.

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En aquella ocasión, los malvivientes se alzaron con maletines que contenían dinero en efectivo y una chequera con hojas firmadas por un valor total cercano a los US$ 350.000.

Hallaron armas y un posible vínculo con el tráfico de drogas

Durante la detención de los sospechosos, las fuerzas de seguridad incautaron tres vehículos, entre ellos una camioneta Ford Ranger, uno de los cuales habría sido alquilado y otro registrado a nombre de una persona con aparentes vínculos con el tráfico de drogas.

Además, los agentes requisaron armas de fuego, dinero en efectivo, hojas de cheque anuladas y cinco teléfonos celulares que serán sometidos a peritaje técnico.

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Como parte de las diligencias en curso, la Policía Nacional y la Fiscalía realizan la cobertura de un galpón ilegal equipado con tanques de almacenamiento donde la banda pretendía descargar los cargamentos adquiridos mediante las estafas.