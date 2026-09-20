Final feliz: localizan a familiares de una mujer desorientada en Asunción

Una intervención de la Policía Nacional permitió que una mujer de 69 años, que se encontraba perdida y en estado de vulnerabilidad en Asunción, pueda volver sana y salva con sus seres queridos.

El hecho movilizó a los efectivos de la Comisaría 1ª de Asunción, quienes acudieron a asistir a mujer tras constatar que caminaba sin rumbo fijo y con signos de desorientación en la vía pública.

Lea más: Video delató a presunto ladrón de espejos retrovisores de autos en Fernando de la Mora

Gracias a las diligencias de los uniformados, se logró contactar a sus parientes y poner fin a la angustia e incertidumbre para su familia.

El procedimiento se desató en las inmediaciones de las calles Teniente Rodi y Guillermo Arias, en la zona del barrio Sajonia, donde los agentes policiales divisaron a la mujer desprotegida. Ante el riesgo que implicaba la situación para su integridad física, los efectivos la resguardaron y la trasladaron hasta la sede policial, donde le brindaron contención mientras se activaban los protocolos de búsqueda de sus allegados.

El uso de las redes sociales para el reencuentro

Los agentes de la Comisaría 1ª recurrieron al uso de plataformas digitales y redes sociales y el rastreo virtual permitió establecer contacto con personas cercanas a su entorno y, finalmente, dar con su hija.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Buscaban comprar 100.000 litros de combustible con cheque robado y fueron detenidos

La familiar se presentó de inmediato en la dependencia policial para acreditar el vínculo de parentesco con los documentos correspondientes y hacerse cargo del cuidado de su madre. Tras la verificación de rigor, la adulta mayor se retiró de la comisaría junto a su hija.