Detienen a joven y recuperan dos motos hurtadas en distritos de Paraguarí

El detenido fue identificado como Sebastián David Amarilla López, de 26 años, domiciliado en el barrio Yvapovó de Lambaré. El procedimiento fue realizado por agentes de la Dirección General de Investigación Criminal, Dirección de Investigación de Hechos Punibles y del Departamento de Investigaciones-Regional Paraguarí.

El procedimiento se inició tras el hurto de dos motocicletas, registrado ayer en los distritos de Pirayú y Paraguarí. La pesquisa que derivó en la detención del joven comenzó con la información de que una de las motocicletas se encontraba abandonada en una zona boscosa del barrio Santo Domingo, distrito de Paraguarí.

Se trataba de una motocicleta Kenton Datar 200 cc, de color azul, con chapa N° 173AAVR, que había sido denunciada como hurtada en Pirayú.

La víctima, César Daniel Ramírez Jara, de 26 años, domiciliado en la compañía Costa Jhu de Pirayú, había denunciado que desconocidos ingresaron a su vivienda durante la madrugada y se llevaron su motocicleta.

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Vigilancia permitió detener a uno de los sospechosos

Tras recibir la información de que la motocicleta se encontraba abandonada en la zona boscosa, los agentes montaron vigilancia en el lugar ante la posibilidad de que los responsables regresaran para buscarla.

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La estrategia dio resultado alrededor de las 19:00, cuando llegó al sitio una motocicleta con dos ocupantes. Al ser alteados por los intervinientes, uno de ellos ingresó a la zona boscosa, mientras que Amarilla López fue detenido.

Durante el procedimiento también fue incautada la motocicleta en la que llegaron los sospechosos, una Kenton GTR de color gris, sin chapa, cuya procedencia está siendo investigada, debido a que hasta el momento no registra una denuncia por hurto.

Segunda motocicleta fue localizada en Lambaré

Durante el procedimiento, Amarilla López también habría brindado información sobre el paradero de la segunda motocicleta hurtada.

Se trata de una Kenton Datar 200 cc, de color beige, con chapa N° 568ABYS, propiedad de Ever Fabián Ferreira González, de 19 años, domiciliado en la compañía Ñuati de Paraguarí.

Según los datos proporcionados por el detenido, la motocicleta se encontraba en la ciudad de Lambaré. Los intervinientes acudieron hasta el lugar indicado, recuperaron el biciclo y posteriormente lo trasladaron hasta la sede del Departamento de Investigaciones-Regional Paraguarí.

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El procedimiento estuvo a cargo del jefe de Gabinete del Departamento de Investigaciones-Regional Paraguarí, comisario César Franco.

Las evidencias incautadas y el detenido quedaron a disposición de los agentes fiscales de Yaguarón y Paraguarí, respectivamente, para la investigación del caso.