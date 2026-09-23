Cinco detenidos, tres de ellos adolescentes, por asalto a conductor de plataforma en Capiatá

Cinco personas fueron detenidas anoche en Capiatá luego de presuntamente asaltar a un conductor de plataforma y despojarlo de su automóvil.

Entre los aprehendidos se encuentran tres adolescentes de entre 14 y 17 años y dos mayores de edad, según informó la jefa de la Comisaría 33ª de Posta Ybycuá, comisaria Elizabeth Palacios.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima se encontraba realizando su jornada laboral cuando recibió una solicitud de servicio. Al llegar al lugar indicado, dos personas abordaron inicialmente el vehículo y le manifestaron que recogerían a otros amigos en las inmediaciones.

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Simularon un viaje para concretar el robo

La comisaria Palacios explicó que el conductor habría pensado que se trataba de un grupo que se dirigía a algún evento, por lo que continuó el recorrido sin sospechar de las verdaderas intenciones de los pasajeros.

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“Él estaba realizando su servicio, le llamaron, abordaron primeramente dos personas, quienes le dijeron que buscarían a sus amigos. Tal vez pensó que tenían un evento el conductor. Fue intimado después”, relató la jefa policial.

Vehículo fue abandonado a pocas cuadras

Tras avanzar algunas cuadras, los ocupantes habrían intimado con arma de fuego al trabajador y le exigieron la entrega del automóvil. Ante la amenaza, la víctima entregó el rodado.

Sin embargo, los presuntos autores abandonaron el vehículo poco después. Este fue recuperado posteriormente por los intervinientes, al igual que un teléfono celular que también fue incautado durante el procedimiento.

Conductores y Linces ayudaron a la captura

La rápida reacción de otros conductores de plataforma que circulaban por la zona, sumada al apoyo de agentes del Grupo Lince que realizaban patrullaje preventivo en motocicletas, permitió ubicar a los cinco sospechosos.

Los intervinientes lograron concretar la detención de los dos adultos y la aprehensión de los tres menores de edad presuntamente vinculados al hecho.

Menores ya fueron entregados a sus padres

La comisaria Palacios señaló, además, que los adolescentes ya habían cometido otros hechos punibles registrados en la zona. Indicó que anteriormente ya habían sido recuperadas motocicletas presuntamente robadas por el grupo, las cuales posteriormente eran desarmadas.

Los mayores de edad fueron identificados como Armando Jesús Giménez Benítez y Alan David López Enciso, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

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Por su parte, los tres adolescentes fueron entregados a sus respectivos familiares, mientras continúan las diligencias impulsadas por la Fiscalía.

Durante el procedimiento, los agentes también incautaron un arma de fuego que se encontraba en poder de uno de los detenidos mayores de edad, además de un teléfono celular que será sometido a las investigaciones correspondientes.