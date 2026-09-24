Atraco domiciliario: ingresan a una vivienda, roban dinero y dejan maniatadas a las víctimas en General Artigas

Cuatro hombres armados con revólveres y encapuchados habrían ingresado a una vivienda en la compañía Isla Alta del distrito de General Artigas, en el departamento de Itapúa, durante la noche de este miércoles, cerca de las 21:00, aproximadamente. Redujeron a los propietarios de la residencia para exigirles dinero.

Tras la denuncia del hecho, agentes de la Comisaría 47ª de la zona llegaron al sitio a las 21:45 para verificar la situación. Las víctimas fueron identificadas como Bernardo Riveros (52) y Dolores Riveros Acevedo (77).

Los atracadores se habrían llevado G. 70 millones, según la denuncia, además de cinco aparatos celulares. Tras apoderarse del valor, dejaron maniatadas a las víctimas.

Los intervinientes convocaron a los agentes de los departamentos técnicos de Criminalística e Investigaciones, para iniciar los trabajos. Además, informaron del hecho al agente fiscal de turno de la Unidad Penal N° 2 de la Zonal en San Pedro del Paraná, Rolando Ortega.

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Atraco domiciliario

Las víctimas detallaron a los intervinientes que el dinero es del ahorro de la familia. La septuagenaria habría retornado recientemente desde la República Argentina, según manifestaron.

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Explicaron que los asaltantes llegaron a la vivienda a pie y al huir del sitio lo hicieron de la misma manera. No lograron ver si se movilizaban en algún tipo de vehículo.

El sitio donde ocurrió el asalto es una zona rural, poco poblada, según explicó el agente fiscal Rolando Ortega. Tampoco se cuenta con cámaras de circuito cerrado en las inmediaciones, manifestó.

El señor Riveros indicó que, tras retirarse los asaltantes, logró zafarse de las amarraduras para poder dirigirse hasta la comisaría y realizar la denuncia del hecho.

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Inseguridad

El titular de la causa manifestó que una de las líneas hipotéticas del caso puede relacionarse a otros hechos de inseguridad que afectan a la región. Con características similares, un día anterior fue asaltado el propietario de un motel en San Pedro del Paraná.

Además de otros hechos recientes, como el hurto de vehículos en la zona, puede inducir a que un grupo armado está operando en la región. Esto, potenciado también por el contexto electoral, situación en que habitualmente aumentan los casos de asaltos y hurtos.