¿Por qué fue liberado el joven que apuñaló a un estudiante? Esto explica el fiscal

Luego de las críticas de la familia del adolescente herido, el fiscal Itálico Rienzi aclaró que la libertad otorgada al presunto agresor fue por “falta de mérito” y no una desvinculación definitiva del proceso.

“Le di libertad por falta de mérito, no había un mérito aún para imputar”, afirmó el agente del Ministerio Público al referirse al caso que generó preocupación tras la agresión ocurrida a la salida de un colegio de Mariano Roque Alonso.

El hecho tuvo como víctima a un estudiante de 16 años, quien, según el reporte policial, fue atacado por la espalda por un exalumno identificado como Marcos González (18). El adolescente habría recibido una estocada en la región escapular con un arma blanca.

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Fiscalía busca la versión de la víctima

Rienzi señaló que uno de los principales obstáculos para avanzar en la investigación es la ausencia de la declaración de la víctima, a quien considera una pieza clave para esclarecer lo ocurrido.

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“Estamos tratando de hablar con él. Dijeron sus parientes que está de reposo, pero están los medios telemáticos. O vamos a irle a tomar testifical en donde está”, manifestó.

El fiscal explicó que los familiares que acudieron a la Fiscalía no presenciaron el incidente, por lo que su testimonio no resulta suficiente para determinar la dinámica de los hechos.

“Viene la madre y la abuela, pero ellos no vieron lo que pasó. Yo necesito hablar con la persona que estuvo ahí y que me diga quiénes son testigos”, sostuvo.

El caso sigue siendo investigado como lesión leve

La familia del adolescente herido cuestionó la actuación fiscal y denunció que existió una presunta intención de matar por parte del atacante. Sin embargo, Rienzi indicó que, de momento, la causa fue calificada preliminarmente como lesión leve debido a la escasa evidencia reunida hasta ahora.

“No tenemos elementos. Lo único que teníamos era la denuncia del padre y un certificado médico ni siquiera es de puñalada, es de corte. Necesitamos saber cómo fue el hecho”, expresó.

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El representante del Ministerio Público remarcó que la investigación continúa abierta y que la tipificación jurídica podría modificarse una vez que se obtengan más elementos de prueba, especialmente el relato de la víctima y eventuales testimonios de personas que presenciaron el ataque.

Denuncia de familia del sospechoso

En paralelo a la investigación por la agresión, el padre del joven señalado como autor del ataque presentó una denuncia en la que sostiene que a su hijo le robaron el teléfono celular durante el incidente previo a la agresión.

Este elemento también forma parte de las diligencias que la Fiscalía busca esclarecer para reconstruir la secuencia de hechos que derivó en el ataque ocurrido tras la jornada escolar.